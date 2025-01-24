致1999年的自己劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《致1999年的自己》陸劇，由黎志為執導，由李昀銳、黃楊鈿甜、倪虹潔、楊皓宇、董潔、喻恩泰、陳芳彤領銜主演的一套以現代都市為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《致1999年的自己》｜電視劇情大綱

15歲的“乖乖女”錢佳玥考入了一所重點高中，隨之而來的是各種學習上的挑戰。她對鄰居的哥哥、優秀學生生肖涵的表白計畫也以失敗告終。而她的幹弟弟毛頭雖聰明卻總是惹禍。錢佳玥結識了性格爽朗的新朋友陳末，兩人在友誼中共同成長。同時，父母們也在經歷親情危機和家庭重組等人生變化。

陳秀娥作為知青返城後，因長期缺席而與女兒錢佳玥之間產生了隔閡。陳彭宇自認是精英，卻培養出一位叛逆又不爭氣的女兒陳末，父女之間的衝突讓他意識到，每一代人都有自己的“使命”。要強的關愛萍在下崗後獨自撫養肖涵，而“小老闆”張啟明則學著與調皮的兒子毛頭相處，經歷波折後最終與關愛萍重新組建家庭。時代雖在變遷，但溫暖的親情和鄰里間的互相關愛依然如故。

《致1999年的自己》播出時間｜最新追劇日曆

《致1999年的自己》電視劇一共有33集，由騰訊視頻播放，會員由首日更新4集。會員每日18點更新2集，除夕夜停更，SVIP搶先看1集。

致1999年的自己官微@Weibo

《致1999年的自己》｜演員

李昀銳 飾 肖涵

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黃楊鈿甜 飾 錢佳玥

致1999年的自己官微@Weibo

倪虹潔 飾 陳秀娥

致1999年的自己官微@Weibo

楊皓宇 飾 張啟明