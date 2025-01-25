千禧男神日本嘆咖啡被打擾真實反應見人品　對粉絲提一要求惹熱議

一代男神，現年44歲的陳冠希 （Edison）曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣更是零死角，怎麼看都靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希已青春不再，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞。陳冠希近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。

陳冠希後生時超級靚仔。

陳冠希後生超級靚仔。（網上圖片）

陳冠希是一代男神。

陳冠希不時會被網民偶遇，昨日又有網民於日本偶遇陳冠希並把照片放到社交網上分享。該名網民以「是誰這麽幸運在東京喝咖啡偶遇冠希哥？」為標題，留言寫道：「是誰在東京排到人生照片？哦 原來是我自己！哈哈 真的超級意外 就city walk去了一家咖啡館，進去一看，我去，這不是冠希哥！馬上請問他可不可以合影 他超級nice 說等他喝完咖啡去外面拍！真人很帥 很親切！」不少網民都留言大讚陳冠希的確很友善親民。

相中的陳冠希穿上深啡色外套配黑色褲加灰藍色冷帽，散發出一陣中年大叔味，不過依然帥氣。由於有不止一位網民在同一地方偶遇陳冠希兼合照，有網民就笑指陳冠希已化身成npc似的。