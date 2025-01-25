奔跑吧｜張振朗客串續前緣　賴慰玲高空吊威也︰好彩拍完先有咗

向來鬼主意多多的《奔跑吧！勇敢的女人們》，昨晚（24日）一集大結局依然驚喜無限，並暗藏兩大驚喜彩蛋。劇情講述洛澄（賴慰玲飾）決心放下丁丁（蕭正楠飾）後，遠赴外國進修學戲兼散心；而在坐飛機期間，因為一個粗心大意的空姐遇上了高彬（張振朗飾），言談甚歡的二人似乎有機會發展新戀情…對於出爐視帝張振朗以《反黑路人甲》角色高彬（原名高遠）驚喜客串，再度與大小姐賴慰玲同框之餘，客串時間更長達2分15秒，令不少網民大感驚喜，並對這個「反黑平行宇宙」安排大感滿意：「視帝客串，呢套劇即刻升價十倍」、真係好出人意表。」



視帝張振朗驚喜客串

嘩！啲對白全部語帶雙關咁嘅。

嘩！啲對白全部語帶雙關咁嘅。

呢個「反黑平行宇宙」網民好Buy。

蕭正楠亂入振朗社交網玩呷醋

該幕播出後，振朗在社交網強調自己為了阿賴及朱仔「願意無條件客串」，並笑謂對住阿賴「一秒破功」：「咁耐冇同你演過戲，都依然係一秒破功，笑笑笑！」正當振朗本人沉醉在「反黑平行宇宙」時，《奔跑吧！》男主角阿蕭突然玩呷醋，留言「質問」振朗：「我呢？」豈料振朗不但處變不驚，更搞笑反咬阿蕭：「仲好講！你唔叫我！」相當爆笑。

睇得出張振朗客串過程好開心。

「反黑平行宇宙」又嚟。

「反黑平行宇宙」又嚟。

另一驚喜彩蛋是，在劇中老是常出現的人名Jackeline，一直有網民好奇真身是否於20多年前將「最英俊小王子」頒給小朋友朱敏瀚的張潔蓮。昨晚大結局謎底終於解開，禾平（朱敏瀚飾）向采琳（吳若希飾）透露約了Jackeline食飯，而Jackeline老公的名字是文傑，Jackeline正是張潔蓮這個答案似乎呼之欲出。而搞笑的是，其實在謎底解開之前，就連Jackeline老公袁文傑，亦曾公開表示好奇劇中Jackeline老公真身，並搞笑問：「係咪講緊我？」成功引發極大迴響。

Jackeline同文傑都算係玩咗一輪嘅彩蛋。

Jackeline同文傑都算係玩咗一輪嘅彩蛋。

Jackeline同文傑都算係玩咗一輪嘅彩蛋。

Jackeline同文傑都算係玩咗一輪嘅彩蛋。

對於主演劇集迎來大結局，一眾主角都流露不捨之情。其中被指角色是絕世渣男的阿蕭，在社交網坦言接演角色時確實有過一段「腦交戰」：「收到劇本嘅時候，我認真思考咗好耐，如何演一個渣男嘅同時，又可以留住觀眾睇落去。渣男不可以原諒，不過更重要嘅係，睇吓劇中人物最終如何釋懷。」至於有追看老公新劇的黃翠如，則淘氣留言明踩暗讚：「我睇到都有啲嬲，有時！好彩你有個破冰轉身。」明顯耍緊花槍。

蕭正楠無啦啦亂入張振朗IG玩呷醋。

對於老公演絕世渣男，黃翠如直認有時都會睇到嬲豬。

對於老公演絕世渣男，黃翠如直認有時都會睇到嬲豬。

對於老公演絕世渣男，黃翠如直認有時都會睇到嬲豬。

蕭正楠角色出家呢個結局，唔少網民都覺得有新意。

蕭正楠角色出家呢個結局，唔少網民都覺得有新意。

阿賴首度曝光高空吊威也花絮片：好彩拍完先有咗

阿賴則在社交網回顧拍攝劇集時所有重要時刻，當中包括與阿蕭拍攝戲中戲《神探也OT》的花絮片。片段所見，雖然二人只是拍攝短短的戲中戲，但依然相當認真，不但要吊威也上陣，而且更被吊得相當高。阿賴亦忍不住搞笑留言：「好彩拍完先有咗，如果唔係一定嚇親。」

賴慰玲曝光戲中戲拍攝花絮。