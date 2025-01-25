陸永佈置屋企曝光複式大宅　擁大露台樓底高：吊到labubu似斷頭台

「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（Sim Sim），一家四口幸福美滿。臨近農曆新年，陸永一家亦精心佈置屋企，日前陸永就在IG曬出幾張家居照，並寫道：「今年過年唔止掛揮春，仲要掛labubu! 同場加映，我老婆好有創意，吊到啲labubu好似斷頭台咁，真係大吉利是！」

恩愛！（IG@missussixx）

恩愛！（IG@6wing_fama）

陸永一家四口。（IG@missussixx）

兩個女似足媽咪一樣靚女！（IG@missussixx）

陸永一家不時邀請好友到家中作客，飯廳容納20人都完全冇難度。（IG@missussixx）

相中所見，陸永將新春labubu掛在露台門的把手上，而屋內的樓梯兩側除了貼了揮春之外，還掛上了多個不同造型的labubu，樓梯邊亦擺放了幾隻labubu，相當有心思！其實Reina早前亦曾在IG限時動態上載多條短片，並寫道：「正所謂年廿八洗邋遢，但係大掃除又點一日就搞得掂，今日清潔項目：洗床褥加洗地氈。」片中所見，主人房十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。而在另一條片就是由高處俯瞰客廳，可見客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，客廳鋪了一張彩色地氈，而屋外亦有超大花園，景色怡人！

陸永將新春labubu掛在露台門的把手上。（IG@6wing_fama）

labubu。（IG@6wing_fama）

屋內的樓梯兩側除了貼了揮春之外，還掛上了多個不同造型的labubu，樓梯邊亦擺放了幾隻labubu，相當有心思！（IG@6wing_fama）

陸永老婆早前新年大掃除，意外曝光複式豪宅內貌。（IG截圖）

主人房。（IG截圖）

客廳。（IG截圖）

陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但憑住多年的努力，他早已成功脫貧。Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，據知陸永現時一家住在新界複式大屋，而其大女陸一穎已到外地升學。

Reina的抱狗相就曝光了大宅裡面的樓梯。（IG@missussixx）

陸永老婆曾曝光家中主人房，擺完多件大傢具仍有很多空間走動。（IG@missussixx）

Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋。（IG@missussixx）