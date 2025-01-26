五索喜見兒時偶像伍詠薇扮自己　被明星模仿超自豪：我而家太紅喇

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）早前高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗發展婚外情，自爆已暗交9年，並為對方誕下4個小朋友，掀起全城熱話，五索更被網民封為「最強小三」，風頭一時無兩！早前TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》邀請了詹瑞文及伍詠薇擔任「最佳綜藝節目」頒獎嘉賓，兩人非常緊貼時事，伍詠薇更化身「伍索姑娘」，扮小三「五索」反白眼，掀起網民熱議！對此，五索日前就拍片表示大感榮幸，更直言：「我而家真係太紅喇！」

「五索」高調承認做馬清鏗情婦達9年，被網民封為「最強小三」。（讀者提供）

獲贈近億豪宅。（讀者提供）

五索身材火辣。（讀者提供）

直認鍾意錢。（讀者提供）

更揚言唔介意做小三：「因為小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要。」（讀者提供）

五索收起平時搞笑本色，一臉正經地說自己會暫時消失在social media一段時間。（影片截圖）

「五索」成為話題人物。（影片截圖）

五索炫富。（影片截圖）

無損心情！（影片截圖）

日前五索孖裕美拍片，並分享一件開心事，她自言自小已鍾意睇《家有囍事》，所以當她見到伍詠薇模仿她時，感到又驚又喜：「係伍詠薇呀，係伍詠薇都要模仿我呀！我細細個已經睇你㗎喇，我已經睇過家嫂呢個角色幾萬次，真係好開心。連偶像都模仿我，我真係開心咗好耐呀，多謝你伍姑娘，我真係好鍾意你，其實我好多年前已經見過你，喺lift度，你有同我講過嘢㗎。我而家真係太紅喇，連一個咁出名嘅明星都要仿效我，都唔知哪裏來嘅福氣。」

分享開心事。（影片截圖）

分享開心事。（影片截圖）

連伍詠薇都模仿。（影片截圖）

賣口乖。（影片截圖）

兒時偶像。（影片截圖）

好開心。（影片截圖）

曾見面。（影片截圖）

曾見面。（影片截圖）

自覺太紅。（影片截圖）

連明星都要模仿。（影片截圖）

又話多謝雜誌讓她成為封面人物。（影片截圖）

又話多謝雜誌讓她成為封面人物。（影片截圖）

詹瑞文與伍詠薇早前為《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓時，以近日Hit爆的馬清鏗小三「五索」為講稿主題，詹瑞文稱伍詠薇為「伍索姑娘」指：「我冇見你咁耐，我第一個感覺係你好索呀，因為你係伍姑娘，我覺得你係『伍索』姑娘囉。」而伍詠薇更「五索」上身，連撥頭髮、反白眼等舉手投足都學足五索，又用對方受訪的寸嘴口吻表示：「因為我太索又太靚，係TVB最高嗰層樓嗰班高層邀請我嚟頒獎，我太靚喇！好索呀可？」詹瑞文再追問伍姑娘用什麼手段勾引高層，伍詠薇就答道：「俾你激到反眼呀真係！我係唔使用任何手段㗎，係啲監製全部自己嚟搵我㗎 ！」

詹瑞文話伍詠薇好索，叫她「伍索姑娘」。（陳順禎攝）

伍姑娘狂扮五索反白眼。（電視畫面）

撥頭髮。（電視畫面）

伍姑娘話自己好索，係TVB高層叫她來頒獎。（電視畫面）