五索喜見兒時偶像伍詠薇扮自己 被明星模仿超自豪：我而家太紅喇
撰文：董欣琪
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現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）早前高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗發展婚外情，自爆已暗交9年，並為對方誕下4個小朋友，掀起全城熱話，五索更被網民封為「最強小三」，風頭一時無兩！早前TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》邀請了詹瑞文及伍詠薇擔任「最佳綜藝節目」頒獎嘉賓，兩人非常緊貼時事，伍詠薇更化身「伍索姑娘」，扮小三「五索」反白眼，掀起網民熱議！對此，五索日前就拍片表示大感榮幸，更直言：「我而家真係太紅喇！」
日前五索孖裕美拍片，並分享一件開心事，她自言自小已鍾意睇《家有囍事》，所以當她見到伍詠薇模仿她時，感到又驚又喜：「係伍詠薇呀，係伍詠薇都要模仿我呀！我細細個已經睇你㗎喇，我已經睇過家嫂呢個角色幾萬次，真係好開心。連偶像都模仿我，我真係開心咗好耐呀，多謝你伍姑娘，我真係好鍾意你，其實我好多年前已經見過你，喺lift度，你有同我講過嘢㗎。我而家真係太紅喇，連一個咁出名嘅明星都要仿效我，都唔知哪裏來嘅福氣。」
詹瑞文與伍詠薇早前為《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓時，以近日Hit爆的馬清鏗小三「五索」為講稿主題，詹瑞文稱伍詠薇為「伍索姑娘」指：「我冇見你咁耐，我第一個感覺係你好索呀，因為你係伍姑娘，我覺得你係『伍索』姑娘囉。」而伍詠薇更「五索」上身，連撥頭髮、反白眼等舉手投足都學足五索，又用對方受訪的寸嘴口吻表示：「因為我太索又太靚，係TVB最高嗰層樓嗰班高層邀請我嚟頒獎，我太靚喇！好索呀可？」詹瑞文再追問伍姑娘用什麼手段勾引高層，伍詠薇就答道：「俾你激到反眼呀真係！我係唔使用任何手段㗎，係啲監製全部自己嚟搵我㗎 ！」