無所畏懼2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色陣容

《無所畏懼之永不放棄》陸劇又名(無所畏懼2)，有趙冬苓作為編劇，譚嘉言為執導，由王陽、熱依扎、啜妮領銜主演的一套以律政職場為題材的電視劇。此劇延續了第一季的律政風格，開頭以眾多複雜的案件為線索，第二季依然有熱依扎、王陽、啜妮等原班人馬強勢回歸，期待新一季神秘的篇章來襲！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《無所畏懼之永不放棄》｜電視劇情大綱

良誠律所解雇了羅英子（熱依扎 飾 ）、邱華（啜妮 飾 ）和夏舒（沈羽潔 飾），羅英子懷疑這與她正在協助梅大梁調查的一宗舊案有關，背後的真相撲朔迷離。羅英子在經歷了丈夫的背叛和巨額債務的打擊後，第二季變得更加成熟和堅強，她與邱華、夏舒聯手創辦了瑛華律所，為了生活努力打拼。陳碩（王陽 飾）奮身追求羅英子，決定跳槽至良誠律所，卻失望撲空，羅英子照樣拒絕了他的愛意，而對新的合作夥伴許卓（黃覺 飾）產生好感。

陳碩暗地裡幫羅英子查明梅大梁舊案的實情，意外發現許卓竟是梅大梁舊案的幕後黑手，許卓隨後更陷害陳碩入獄。如此關鍵的時刻，羅英子選擇正面面對自己的感情，擔任陳碩的辯護人，最後將許卓依法嚴懲，羅英子和陳碩的關係也因此逐漸走近，同時她與邱華、夏舒的事業順利發展，步入正軌，各人經歷了難關，令自己得到蛻變與成長。

《無所畏懼之永不放棄》播出時間｜最新追劇日曆

《無所畏懼之永不放棄》電視劇一共有36集，由央視八套、愛奇藝播放。1月26日19:30起CCTV-8電視劇黃金強檔每晚2集，愛奇藝VIP會員每日19:30更新2集，VIP首日4集。

电视剧无所畏惧@Weibo

《無所畏懼之永不放棄》｜演員人物關係圖

电视剧无所畏惧@Weibo

無所畏懼1人物關係圖

电视剧无所畏惧@Weibo

《無所畏懼之永不放棄》｜演員

熱依扎 飾 羅英子

被良誠律所解雇，調查梅大梁舊案為主線，後創立律師事務所

电视剧无所畏惧@Weibo

王陽 飾 陳碩

喜歡羅英子，特意跳槽到良誠律所，依舊被拒絕，更被許卓陷害

电视剧无所畏惧@Weibo

啜妮 飾 邱華

與羅英子一起被良誠律所解雇，再一同創立新的律師事務所

电视剧无所畏惧@Weibo

黃覺 飾 許卓

梅大梁舊案幕後主腦，設局陷害陳碩