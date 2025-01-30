獨家｜素海霖親爆名器倒模過程　披露兩種製作方法︰相似度100％

香港首位日本AV女優素海霖（繪麗奈），早前跟好些著名的AV女優，推出自家的名器（俗稱︰飛機杯），讓用家可幻想跟繪麗奈連番激情。結果全部69個統統售罄，成績令她非常滿意。而更滿意是今次製作過程自己是一手一腳參與，連同出售、包裝、拍攝示範片等，都不假手於人。今次素海霖接受《香港01》訪問，親自披露製作過程，並自評最終成品跟真身的相似度有100%。



場地鳴謝︰The Cove

素海霖為大家親自披露「名器」製作的過程。（葉志明 攝）

全程不假手於人

當大家看到這篇訪問時，所有69個繪麗奈名器其實都全數售罄，名「杯」有主。因為今次是以「荷蘭式拍賣」形式開賣，即由最高價開始降價競投。「最終成績好好，銷售數字是等同人家賣出數百個。」訪問當日正是買家發貨日，當事人仲可親身跟女神合照交流。

其實自從當上AV女優後，都有製作公司邀請她推出名器，但經素海霖三思後，決定第一次都是留給自己。「我覺得第一個一定要自己做。」至於製作上，倒模過程當然是要親力親為，但隨後的行銷工作，簡單如包裝和發貨，素海霖都選擇真身上陣。「可能有些人覺得我是要賺到盡，但其實我是不喜歡假手於人，因為我不相信任何人，我只相信自己，即使出事的話，都是自己承擔。」

由選包裝盒，搵公司印刷，素海霖都全程參與，每個步驟都有故事。（葉志明 攝）

兩大製作流程二選一

問到名器的製作過程，素海霖表示是商業秘密，不可向大家透露太多細節，但大概的流程就可以同大家分享。「其實坊間是有兩個模式製作，但我不會告訴大家我是用哪個。第一個是比較高風險，以類似石膏的物質封住自己那處，待凝固後剝下就是，出來便會有差不多的形狀，風險在於不知自己對那些物質會否敏感，會否造成傷害。」

而另一方法就是靠拍照，「你要打開給對方拍攝，其實這個都有風險，因為若對方知道你是誰，便有機會流出相片。」兩種過程，都要向對方展露私處，製作上可有尷尬？「都有的，但知道尷尬一下便可，只想快點吧，快點完成便是。」

訪問當日正是買家發貨日，當事人仲可親身跟女神合照交流。（葉志明 攝）

製成品相似度︰一模一樣

那麼現在用家手執的名器，到底跟真實的形狀和外貌，有幾大相似度呢？「一模一樣，相似度是100%。」素海霖好有信心地說。「因為完成前期工作後，不是立即去製作，而是會製作一個模具，讓我去確認是否對自己的形狀滿意，感到相似才會開始製作。」

而製作前，素海霖曾在IG公開表示為將成品質素更佳，倒模前有實行禁慾，令身體狀況呈最佳狀態。「所以成品出來會很緊，而這過程亦是我自己要求的，覺得有這個需要，始終人家都想要緊一些，才會用得開心一點。」

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最大問題在印刷

由零到有，再要一手一腳主理，可以想像過程一定困難重重，但斷想不到最大問題是來自印刷。「首先講內附的唇卡，沒有露點照，只有我的相及Logo，但內地公司都不肯承印，還要是我交付了所有錢，才突然說不接這生意寧願退錢。」最後終於經朋友介紹下在台灣找到公司肯接手。

素海霖深明要在香港或內地印18禁卡，必然無可能，但想不到連「唇卡」都遇阻滯。（葉志明 攝）

而去到包裝盒又有另一問題︰「個盒印製前先有個樣板，效果是好好的，但當寄100個成品才是，出現很大問題，嘴唇變螢光色，膚色更像泰國人般，但對方要求我照用，只肯賠償100元。」這個提議，素海霖當然不接受，她要求的是全數退數，於是對方又開出另一難題，要根對方指引，拍片證實所有盒經全數銷毀，不是亂找藉口賴帳，然後又偷偷使用。

素海霖︰「對方要我用水銷毀，100個紙盒總共是三大箱，我要逐個畫花，再要淋水證明不可重用才退錢。你想想是100盒，是很大件事，而我又非常小心，那些已銷毀的垃圾，我專程帶到去屋苑的垃圾站掉，以防被人找到。」真是聽見都頭暈，幸好都總算完成，追回那筆款項。