趙浚承爆呢個人推薦佢參加《中年好聲音》　仲話見到肥媽會震一震

無綫（TVB）節目《中年好聲音3》昨日（25日）於上水一商場舉辦見面會，當中有17位參賽者現身活動，當中以「中一生」羅啟豪多粉絲到場支持。趙浚承（Gary）與曹越合唱《我的歌聲裡》，二人美妙的歌聲，在場的粉絲都不禁聽出耳油。

《中年好聲音3》昨日於上水一商場舉辦見面會。（胡凱欣 攝）

趙浚承（Gary）與曹越合唱《我的歌聲裡》。（胡凱欣 攝）

當中以「中一生」羅啟豪最多粉絲到場支持。（胡凱欣 攝）

《中年好聲音3》當中有17位參賽者現身活動。（胡凱欣 攝）

趙浚承接受《香港01》訪問時透露曾出道為「square」成員的他，今次再參加比賽是有人推他的。他表示龍婷就是他的推薦人：「都有好多啊，龍婷係我曾經喺內地一個比賽，我係係佢前一兩屆拎咗第三名，所以就合唱咗一首歌。佢仲話好啱你啊，不如你嚟參加啦，仲有一啲喺香港居住嘅朋友叫我參加。」

趙浚承自爆龍婷推薦佢參賽。（胡凱欣 攝）

對於曾經出道的他，他表示之前已經對於這個行業灰心：「我覺得做自己歌就算啦，但係我啲朋友係咁慫恿我參加。」在參加比賽後他表示獲益良多，更指與其他參賽者像家人般親密。

趙浚承外表帥唱功又了得。（胡凱欣 攝）

被問到對今次比賽的信心時，趙浚承表示「冇諗咁多」：「我淨係覺得唱得一首得一首，我覺得彩排唱得幾好，現場先係最緊要，臨場嘅發揮。我上到台驚驚青青，見到肥媽望住我就，啊！個心震一震就驚㗎啦。」他更自爆自己常記錯歌詞，幸好未被評審發現。

趙浚承話見到肥媽有壓力。（胡凱欣 攝）

趙浚承指自己2015年開始已經定居北京，而太太亦是北京人，但只要有工作就會回來香港。而新年假期他透露今年會帶兒子回香港渡假，更表示希望帶兒子到主題樂園玩。