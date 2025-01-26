周吉佩演唱會叫好叫座加開澳門場　VIP福利有得睇彩排同1對1合照

《中年好聲音》冠軍周吉佩澳門站「周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》」將於2月22日（星期六）晚上7 時正，在位於氹仔的澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行，顧名思義，這是吉吉去年底於香港舉行的「第三人生演唱會」的延續篇。

《中年好聲音》冠軍周吉佩澳門站「周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》」將於2月22日於澳門舉行。

演唱會票價分別為$980（VIP）和$780兩種，VIP福利包括：



1) 限定演唱會Cap帽



2) VIP Pass



3) 綵排Sound check



4) 演出後1對1合照



讓購買了VIP門票的觀眾能零距離欣賞到吉吉在舞台上的精彩演出外，更可以享受由大會安排的特製VIP優質體驗。門票已訂於27日早上10時正開始於BOOKYAY網站優先訂票（不可選座），並於2月5日中午12時正在Cityline公開售票（可選座）。

周吉佩演唱會。

吉吉在舞台上的精彩演出。

去年底周吉佩首個個唱叫好叫座，演唱會門票開賣首天便售罄，大家對吉吉當晚演出均豎起大拇指稱讃不已。吉吉說：「我首個個唱絕對是人生其中一件大事，可惜場地檔期只能開一場，很多歌迷也未能購買到門票，所以今次澳門延續篇絕對打造不一樣嘅演出，《延續 • 第三人生演唱會》 節目、歌曲重新編排、更會以零距離與觀眾接觸作為亮點、誓要令大家成為周吉佩好聲音一份子。」

去年底周吉佩首個個唱叫好叫座。

大家對吉吉當晚演出均豎起大拇指稱讃不已。

主辦尚梯娛樂表示：「藉着今次周吉佩《延續•第三人生演唱會》，令大家感受到澳門葡京人H853娛樂館尚梯館之潮氣，我們會繼續邀請不同類型藝人、最潮牌歌手出現在這個新場地、把最潮音樂、最特別製作的零距離演出帶給大家，同時將尚梯館打造成嶄新流行音樂演出熱點，同大家一齊潮爆2025。」

《中年好聲音》冠軍周吉佩澳門站「周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》」將於2月22日於澳門舉行。