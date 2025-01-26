陳俊安稱過去一年最豐收做到冇停　攝氏40度高溫下拍攝古裝劇中暑

陳俊安（Otto）近日趁著國內劇集拍攝工作剛完成回港小休，適逢下週便是農曆新年，為想表達對大家的祝福，不太懂寫毛筆字的陳俊安特意寫了多張揮春送給身邊好友，祝大家蛇年健健康康，出入平安。

陳俊安（Otto）近日趁著國內劇集拍攝工作剛完成回港小休。

陳俊安表示去年在內地參與了多部電視劇和電影的演出，電視劇包括《芻狗之血》、《一笑隨歌》、《錦月如歌》和《朝雪錄》，以及電影《破局者迷》，他覺得龍年是豐收的一年，拍攝過程中游走了不同的地方或城市，希望觀眾們都快點看到：「去年在拍攝一部古裝劇的過程中真的令我很難忘，這是我第一次在山頭拍攝武打戲份拍到中暑，當天温度可能是大約攝氏40度左右，在烈日當空下對打了七、八個鐘，又要騎馬，突然我感到頭暈想作嘔，接着我便真的嘔了出來，嘔了接近兩桶水，上吐下瀉，以往在拍古裝劇時，我不會把外面那件盔甲脫下來，但今次真的要破例了，脫了盔甲後坐在地上，休息了兩小時才能繼續拍攝。對我來說今次也可能是身體發出的警號，我們要多鍛鍊身體也需要多了解拍攝地點特性和天氣狀況，作以防萬一。之後在台山拍了另一部截然不同的劇集，那是一部時裝劇，當中最開心的便是可以和一些來自香港，但又很久沒合作的演員一起工作，不過在拍攝過程中我也撞傷了眼睛，所以除了以上所說鍛練身體外，在拍動作場面或做任何工作時必須要留意和集中。」

陳俊安表示去年在內地參與了多部電視劇和電影的演出。

陳俊安續說：「去台山拍《芻狗之血》也很難忘，當時順道為台山電視台拍了另一些飲食資訊和探險節目，當地網民稱呼我為『台山駙馬』，在拍攝過程中有住在民宿，也有去浸溫泉，食物方面更是非常豐富，有生蠔、黃鱔飯和不同的海鮮，而且性價比非常高，除了中餐外，台山人煮西餐也非常出色，我便品嚐了一道熟成乳鴿。因拍攝這些資訊節目，我幾乎遊遍了整個台山，包括去了陳百強紀念館，而台山人也很有友好，他們大部份人也是看香港電視節目長大，所以在街上碰到我時，他們會和我說自小便看我的劇集長大，但他們的年紀可能只是和我差不多。」

陳俊安內地拍綜藝節目。

陳俊安說以往農曆年大部份行業包括演員也是休息不開工，但時移世易，近年農曆年已不一定要放假：「我習慣包定利是俾我哥哥嘅小朋友，以及我身邊嘅同事，當然新年最開心嘅事梗係一開工就可以逗到老闆俾嘅利是，如果新年你見到我，我一定會派利是俾你。」