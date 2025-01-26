大灣仔撇低老婆High爆團年　梁炳面部發福吳卓羲竟祝大家呢樣嘢？

張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文和林曉峰憑主持《大灣仔的夜》在內地大受歡迎，隨後再加入周柏豪和吳卓羲兩位「男神」，眾人近年打著「大灣仔哥哥」牌頭撈得風山水起，綜藝、商演、登台、演唱會瓣瓣有。不過趁著農曆新年，幾位大忙人都先放下忙碌的工作，齊聚打邊爐團年，加上沒太太在旁「監視」，眾人玩得相當High，大放笑彈。

五子一起推出節目《大灣仔的夜》 。（《大灣仔的夜》微博圖片）

感情要好 。（梁漢文微博圖片）

周柏豪和吳卓羲後來加入。（《大灣仔的夜2》微博圖片）

在內地十分吃香。（微博@大灣仔的夜）

甚少更新內地小紅書的張智霖，近日分享了一條與一眾「大灣仔」兄弟團年的影片，並寫道：「大灣仔開心團年飯」，雖然只是短短8隻字，但已經觸動了網民的神經，皆因如之前所講張智霖是極少更新小紅書，故可見這個飯局的重要性。

大灣仔近日「全男班」團年。（小紅書截圖）

老婆們不在身邊，幾位人夫好似玩得特別放。（小紅書截圖）

笑到鏡頭都震埋。（小紅書截圖）

影片中，7位大灣仔一齊歎靚牛、飲香檳，眾人飲到面紅紅非常盡情，而且幾位人夫在沒有太太「陪伴下」亦玩得特別放，十足「大細路」。期間，眾人更即興拍賀年祝賀片，揸機重任當然交由360度無死角凍齡男神張智霖負責，幾位大灣仔突然「ABC」上身，夾雜中、英文祝賀道：「大灣仔，We wish you happy new year！Come on，恭喜發財、新年快樂、身體健康！」雖然一點都不整齊，但效果卻意外地搞笑，笑到連鏡頭都震埋。

梁漢文仲扮蛇祝大家蛇年行大運，但就被網民指發福不少。（小紅書截圖）

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有網民指梁漢文發福不少，認不出。但更多網民把焦點放在吳卓羲的普通話上，皆因普通話一向出眾的吳卓羲卻把「新年快樂」，講成「新年懷孕啊！」，令人哭笑不得。可以說是繼「佢好X勁㗎佢！」之後又一日力作。網民紛紛搞笑留言：「吳卓羲係咪講：新年懷孕呀？」、「你啲兄弟心諗咪玩啦」、「不如你哋講翻粵語啦」、「各說各的，笑死了」、「好鬼接地氣」、「你們的老婆們呢？」、「跪求新一季大灣仔」。