大灣仔撇低老婆High爆團年　梁炳面部發福吳卓羲竟祝大家呢樣嘢？

張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文和林曉峰憑主持《大灣仔的夜》在內地大受歡迎,隨後再加入周柏豪和吳卓羲兩位「男神」,眾人近年打著「大灣仔哥哥」牌頭撈得風山水起,綜藝、商演、登台、演唱會瓣瓣有。不過趁著農曆新年,幾位大忙人都先放下忙碌的工作,齊聚打邊爐團年,加上沒太太在旁「監視」,眾人玩得相當High,大放笑彈。

五子一起推出節目《大灣仔的夜》 。(《大灣仔的夜》微博圖片)

感情要好 。(梁漢文微博圖片)

周柏豪和吳卓羲後來加入。(《大灣仔的夜2》微博圖片)

在內地十分吃香。(微博@大灣仔的夜)

甚少更新內地小紅書的張智霖,近日分享了一條與一眾「大灣仔」兄弟團年的影片,並寫道:「大灣仔開心團年飯」,雖然只是短短8隻字,但已經觸動了網民的神經,皆因如之前所講張智霖是極少更新小紅書,故可見這個飯局的重要性。

大灣仔近日「全男班」團年。(小紅書截圖)

老婆們不在身邊,幾位人夫好似玩得特別放。(小紅書截圖)

笑到鏡頭都震埋。(小紅書截圖)

影片中,7位大灣仔一齊歎靚牛、飲香檳,眾人飲到面紅紅非常盡情,而且幾位人夫在沒有太太「陪伴下」亦玩得特別放,十足「大細路」。期間,眾人更即興拍賀年祝賀片,揸機重任當然交由360度無死角凍齡男神張智霖負責,幾位大灣仔突然「ABC」上身,夾雜中、英文祝賀道:「大灣仔,We wish you happy new year!Come on,恭喜發財、新年快樂、身體健康!」雖然一點都不整齊,但效果卻意外地搞笑,笑到連鏡頭都震埋。

梁漢文仲扮蛇祝大家蛇年行大運,但就被網民指發福不少。(小紅書截圖)

有網民指梁漢文發福不少,認不出。但更多網民把焦點放在吳卓羲的普通話上,皆因普通話一向出眾的吳卓羲卻把「新年快樂」,講成「新年懷孕啊!」,令人哭笑不得。可以說是繼「佢好X勁㗎佢!」之後又一日力作。網民紛紛搞笑留言:「吳卓羲係咪講:新年懷孕呀?」、「你啲兄弟心諗咪玩啦」、「不如你哋講翻粵語啦」、「各說各的,笑死了」、「好鬼接地氣」、「你們的老婆們呢?」、「跪求新一季大灣仔」。