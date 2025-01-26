《愛回家》好好先生孖「劉德華」練跑　卻被一事焫㷫罕與網民開火

即將56歲的袁文傑近年憑《愛·回家之開心速遞》中飾演「潮偉」一角成功入屋，而現實中，袁文傑除了高大威猛又靚仔外，還對太太張潔蓮（Jackeline）一條心，無論婚前、婚後都非常恩愛，是圈中「好好先生」，但出名脾氣好的他，近日竟然與網民開火，究竟何時呢？

袁文傑是死忠阿仙奴球迷。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮，非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑之前右腳半月板撕裂，忍痛開工多日完成戲份急入院動手術。

袁文傑之前膝蓋受傷，停了很長一段時間沒有跑步，所以答應自己要在生日之前（1月28日），即是農曆新年之前，一定要正式操練返。他在小紅書分享練跑過程，並寫道：「今年跟劉德華一齊跑步，之前膝蓋傷患，所以要重新投入訓練。」

袁文傑之前膝蓋受傷停了一段時間沒有跑步，近日重新操練。（小紅書截圖）

袁文傑找來「劉德華」陪他練跑，不過這個是在《愛·回家之開心速遞》飾演「Andy劉德華」的崔錦棠。（小紅書截圖）

崔錦棠笑指袁文傑很高，跑兩步即是他跑三步。（小紅書截圖）

不過袁文傑所說的「劉德華」並非剛舉行完演唱會那個「劉天王」，而是在《愛·回家之開心速遞》飾演「Andy劉德華」的崔錦棠，崔錦棠當年也算是「體育王子」，曾代表香港參加田徑、足球及三項鐵人賽，為港爭光。他首次參加全港青少年三項鐵人錦標賽，便贏得亞軍，隨即被選入香港青年隊，1989年開始代表香港出賽，先後三度出戰世界錦標賽；於1992至1996年間又連續五年代表香港出戰亞洲錦標賽，個人最高亞洲排名第七位，非常猛料。

袁文傑非常認真。（小紅書截圖）

做足熱身。（小紅書截圖）

崔錦棠從旁指導。（小紅書截圖）

此外，崔錦棠又分別於廣州體育學院及香港大學專業進修學院讀體育管理，早年更因演出長跑劇《大步走》考獲田徑教練證書，故現在經常有藝人同事找他練跑。袁文傑也寫道：「崔錦棠（劉德華）是一位很好同事，也是一位很好的導師。這只是起步，人生，有漫長道路要跑，終點，也是起點。」

有網民留言：「跑姿很差！」（小紅書截圖）

袁文傑為老友反擊網民。（小紅書截圖）

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練跑片段中，袁文傑非常落力，崔錦棠則從旁指導，並指以袁文傑的身高、體重和年齡，所跑出來的成績已經「Very Good」：「已經很好，慢慢來。」袁文傑也大讚對方教得非常好。但沒料卻惹來「鍵盤教練」留言：「跑姿很差！」袁文傑即反駁：「你想點？第一堂課？」該網民續指：「這教練明顯騙你，講大話說跑得好好！一般會教你如何正確的跑步！」袁文傑直言：「教練也是一直在糾正，難道你可以第一課便完全掌握？？？ 我當然有很多地方做得不夠好，這不是騙人。」面對好友崔錦棠如此認真教導，卻受到網民質疑，難怪袁文傑會這麼生氣。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

崔錦棠當年也算是「體育王子」，曾代表香港參加田徑、足球及三項鐵人賽，為港爭光。（小紅書圖片）

兒子也遺傳他運動細胞。（小紅書圖片）