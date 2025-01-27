Labubu亂入《愛．回家》初戀Cafe　始作俑者原來係佢

44歲的李泳豪，近年主要是在《愛．回家之開心速遞》，演出初戀Café的侍應豪仔，差不多每集都會同大家見面，但卻一直欠缺代表作，每次提起他，都會重溫他跟舊愛楊思琦的9年情，雖然最後分手收場，但現在豪仔已跟台灣女友Agnes結婚，生活非常美滿，終於搵到對的人。

Labubu全球爆紅，豪仔近日都入坑。（小紅書）

《愛．回家》初戀Cafe，竟然見到Labubu。（小紅書）

不過近日豪仔竟然有新歡，仲帶埋去初戀Café，原來是人氣公仔Labubu，豪仔入坑後，帶埋返公司影相打卡。Labubu出自香港的比利時籍藝術家龍家昇之手，大耳朵與尖牙就是最經典的特徵，佘詩曼、BLACKPINK的Lisa也是捧場客，甚受圈中人歡迎。

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏不時分享LABUBU戰利品。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏經常一箱箱LABUBU盲盒咁入手。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏經常一箱箱LABUBU盲盒咁入手。（IG：@amyfan3796）

BLACKPINK LISA是LABUBU死忠FANS。（IG：@lalalalisa_m）

佘詩曼手袋上吊飾是熱爆全球的潮物LABUBU。（IG：@charmaine_sheh）

BLACKPINK Rosé都是LABUBU粉絲之一。（IG：@roses_are_rosie）