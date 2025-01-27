足球女將｜Rose Ma爆隊友食糖水維持感情　馬詠茹：我哋嚟踢波！

ViuTV綜藝節目《足球女將》即將播出，日前（26/01）當中的多位成員出席宣傳活動。24位參加者中不乏網紅、模特兒、運動員，其中文毅施（Morain）為前劍擊港隊代表，馬詠茹（Vivian）為前港隊單車運動代表，馬俊怡（Rose Ma）為KOL，而梁庭欣則為模特兒兼選美比賽第8名。

ViuTV綜藝節目《足球女將》，（左至右）梁庭欣，文毅施（Morain），馬俊怡（Rose Ma），馬詠茹（Vivian）。（葉志明 攝）

ViuTV綜藝節目《足球女將》，（左至右）梁庭欣，文毅施（Morain），馬俊怡（Rose Ma），馬詠茹（Vivian）。（葉志明 攝）

ViuTV綜藝節目《足球女將》，馬俊怡（Rose Ma）。（葉志明 攝）

她們接受《香港01》訪問時，都異口同聲表示拍攝節目相當辛苦，辛酸事也十分多。馬俊怡直言，因為體力差所以為了拍節目而需要用哮喘藥。有記者問是不是靠隊友carry，她回答：「carry就梗啦，因為係11人足球。」記者笑言她是不是負責擺pose，她就說：「梗係由庭欣去做啦！我已經老啦！唉！」梁庭欣又說：「呢度24個都咁靚，唔係得我一個擺pose，全部人都有份，哈。」她也表示，參加是因為覺得節目有挑戰。

講到食，大家都特別開心。（葉志明 攝）

講到食，大家都特別開心。（葉志明 攝）

ViuTV綜藝節目《足球女將》，馬詠茹（Vivian）。（葉志明 攝）

馬詠茹則表示，因為單車隊是出名好體能，所以問題不大，但因為自己沒有接觸過足球，所以難度較高。她們續說，雖然節目有24個女仔，但大家感情都十分好而沒有是非，馬俊怡：「我哋成日練完波就去食糖水。」靠糖水維持感情？馬俊怡就馬上回答：「冇錯！」但馬詠茹則說：「唔係！係足球將我哋連埋咗一齊！我哋主要嚟踢波，食飯只係補充體力。」

ViuTV綜藝節目《足球女將》，梁庭欣。（葉志明 攝）

ViuTV綜藝節目《足球女將》，文毅施（Morain）。（葉志明 攝）

ViuTV綜藝節目《足球女將》，（左至右）梁庭欣，文毅施（Morain），馬俊怡（Rose Ma），馬詠茹（Vivian）。（葉志明 攝）