中年好聲音3｜劉洋被問對誰深情唱　霸氣講完「我老婆」即彈弓手

TVB節目《中年好聲音3》昨日（26日）播出的一集由肥媽、張佳添、周國豐、黃凱芹及陳奐仁做評審，這就是「伍仲衡事件」後錄影的一集，意味著之前已經錄好有伍仲衡的存貨已經全數播出，亦代表著之後的集數都應該不會再見到伍仲衡。

這就是「伍仲衡事件」後錄影的一集，意味著之前已經錄好有伍仲衡的存貨已經全數播出。(節目截圖)

今集27強的選手中，第一個登場的就是劉洋，他演出的歌曲是《只是太愛你》。雖然劉洋外形粗獷，但唱起情歌時都帶有一絲溫柔，他表示選這歌的意思：「我認為每個人在他的內心，他的心底都藏著那一份深深的一份愛，這份愛是不會給第二個人，是小心翼翼的一份愛。」車婉婉問他想著誰來唱這歌，劉洋想了一想說：「我老婆！」隔了一會突出改口為「我女朋友」，全場立即爆笑。

27強的選手中，第一個登場的就是劉洋。(節目截圖)

車婉婉問他想著誰來唱這歌，劉洋想了一想說：「我老婆！」(節目截圖)

未知鏡頭影住嘅係唔係就係劉洋個「老婆」？(節目截圖)

最後劉洋得到89分的成績，當中黃凱芹更給他20分的高分，肥媽見到後馬上呆了。黃凱芹表示自己採取扣分制，有失誤的地方毫就會扣分，看來劉洋令到黃凱芹無可挑剔，直接給他滿分。黃凱芹表示很難捉到他的失誤：「你嘅表情、感情、台風，你本身嘅音色，真係超過咗，總分20分，其實我係畀你超過20分嘅。總之你係冇機會畀我扣到你分，所以你有20分。」

最後劉洋得到89分的成績，當中黃凱芹更給他20分的高分。(節目截圖)

黃凱芹對劉洋無可挑剔。(節目截圖)

陳奐仁一開口就變搞笑：「歡迎嚟到中年…跳水比賽，因為要扣分制㗎嘛，咁頭先就冇乜水花嘅。」搞笑過後，他繼續認真評論劉洋的歌技，他指劉洋可以唱得更加好：「如果畀你20分，即係叫你夠啦，唔好進步啦。」黃凱芹聞言立即反擊：「即係話我啫？你擺明同我結怨喎依家！」陳奐仁不甘不弱：「其實我係話佢，但佢唔使咁小器。」二人剛開始一同為節目做評審已經火藥味甚濃。

陳奐仁一開口就變搞笑。(節目截圖)

網民方面，今日的評審都得到不少網民的讚賞：「陳奐仁嘅評語好中肯喎」、「我都一樣會比滿分（20分）」，除了讚評審外，亦有網民覺得今一集的《中年好聲音3》「好睇」：「今晚中年好聲音3幾好睇！」

今日的評審都得到不少網民的讚賞。(網上截圖)

除了讚評審外，亦有網民覺得今一集的《中年好聲音3》「好睇」。(網上截圖)

亦有網民搞笑回應。(網上截圖)

好多人都覺得劉洋唱得好好。(網上截圖)