冼靖峰自認「肥底」唔敢食太多　仲透露自作歌中係照住呢個人嚟寫

「寶藏歌手」冼靖峰、張馳豪、黃洛妍及黃劍文日前（26日）一同出席商場的戶外活動，冼靖峰在活動中透露自己已經寫好了數首歌，更笑指自己為增加文學修養而看張愛玲的小說。冼靖峰在唱歌途中更有小朋友送上鮮花予他，他立即笑得很甜，唱完歌後不忘謝謝送花的小朋友。

張馳豪昨日（26日）與冼靖峰、黃洛妍及黃劍文一同出席一商場的戶外活動。(梁碧玲 攝)

「寶藏歌手」冼靖峰。(梁碧玲 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時提到今次是第一次到這商場，更形容那裡像世外桃園一樣：「所以大家完咗event之後放我一馬，等我去家庭活動下。」被問到新年有什麼做時，他開心表示新年有幾天的假期：「嚟緊新年真係正，我其實就係有幾日空檔嘅假期，我諗住就係嚟呢度staycation。」他又指因父母都是老師，所以這些時間會有很多假期，而新年他和家人可以一起放假，可以趁這段時間來個小旅行充充電：「因為新年嗰個節日氣氛我覺得係最濃厚嘅其中一個，所以我好鐘意新年。」

冼靖峰形容這商場像世外桃園一樣。(梁碧玲 攝)

冼靖峰話新年他和家人可以一起放假，可以趁這段時間來個小旅行充充電。(梁碧玲 攝)

至於新年有很多好吃的東西，自認「肥底」的冼靖峰就不敢吃太多：「因為真係好容易肥，咁因為婆婆開始整啲蘿蔔糕，咁我開始就食咗兩嚿，我發覺係即刻腫，所以我食完之後都即刻跑返步，就即刻無事。」他亦不斷自我安慰，為了能在鏡頭前有美好的一面，他拼了命的忍口：「呢段時間都同自己講，忍唔到口呢，最尾上鏡嘅感覺就係自己，所以一定要忍到。」

至於新年有很多好吃的東西，自認「肥底」的冼靖峰就不敢吃太多。(梁碧玲 攝)

冼靖峰為了能在鏡頭前有美好的一面，他拼了命的忍口。(梁碧玲 攝)

最近冼靖峰到內地參加《聲生不息》的錄影被大讚是「寶藏歌手」，被問到於內地錄影時有什麼感覺，他則指有「好大嘅感觸」：「咁當其時係真係好短嘅時間之內就要夾好一首歌，咁嗰首歌亦都系一首經典嘅金曲，係自己好想唱好佢。咁但係好短嘅時間，所以同自己講就算休息時間少啲都要唱好佢，即係好多我哋本身design咗嘅唱法，又或者系同李昊夾嘅上面花咗好多心思。」他又指今次的錄影與去年的《亞洲超星團》不一樣，因為少了很多跳舞部分，比較著重的是唱歌，與以前的《聲夢傳奇》時有點像。

最近冼靖峰到內地參加《聲生不息》的錄影被大讚是「寶藏歌手」。(梁碧玲 攝)

冼靖峰又指今次的錄影與去年的《亞洲超星團》不一樣，因為少了很多跳舞部分，比較著重的是唱歌，與以前的《聲夢傳奇》時有點像。(梁碧玲 攝)

另外，最近冼靖峰的好友文佐匡被傳與自己之前的緋聞女友詹天文撻著，他被問到有否留意到這新聞時，他則驚訝表示不知道：「我冇聽過，我唔知其實係咩啊，我覺得交返畀佢兩個去回應，因為我都唔知。」看來連好友都不知道，的確有可能只是傳聞而已，但冼靖峰另有看法：「咁我覺得由大概三年前傳呢個緋聞之後，其實緋聞呢樣嘢都係大家可能想發生又或者大家講出口就可能大家當真，但其實我都入咗行可能兩三年，其實我都知道呢樣嘢，同實際上發生緊嘅嘢可以有好大出入。」

最近冼靖峰的好友文佐匡被傳與自己之前的緋聞女友詹天文撻著，他被問到有否留意到這新聞時，他則驚訝表示不知道。(梁碧玲 攝)

冼靖峰對緋聞有新看法。(梁碧玲 攝)

新年將至，冼靖峰被問到會否被家人「催婚」這個問題時，他笑指家人並沒有這行為，甚至很尊重他：「尤其可能佢知道我做呢一行，佢好尊重我嘅私生活，咁所以一齊去食飯嘅時候可能大家去問候我嘅都係一啲工作辛苦唔辛苦，又或者嚟緊啲咩計劃，好少會問一啲真係私生活嘅嘢。」關於家人方面他提到最近正在寫歌，而其中一首竟然是照著「姨媽」來寫：「係我同佢相處嘅時候我見到佢嘅一啲狀態，咁我好想寫一首歌去表達呢個狀態。」他更指姨媽應該不知道這件事。

新年將至，冼靖峰被問到會否被家人「催婚」這個問題時，他笑指家人並沒有這行為。(梁碧玲 攝)