陳卓賢英國演唱會被指門票剩大量飛　遭連登仔嘲笑：又冇外國fans

MIRROR成員陳卓賢（Ian）在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得叱咤樂壇男歌手金獎以，及唱作人金獎，瞬間成為現今樂壇一線男歌手！Ian上年舉行一連7場的首個個人演唱會「IAN CHANSOLOCONCERT 2024」全場座無虛席，更出現一票難求的情況。

近年Ian是傳媒話題的焦點，分別是近期與樂壇天王張敬軒好友關係受到廣泛討論，以及忠粉「Hellosss」的文化體育及旅遊局局長羅淑佩愛護有加。Ian今年即將於3月12日假倫敦OVO Arena Wembley舉行英國巡迴演唱會，最近有網民在連登討論區談及英國站的演唱會門票銷售情況未如理想。

Ian近期與樂壇天王張敬軒好友關係受到廣泛討論。（IG圖片）

最近有網民在連登討論區談及英國站的演唱會門票銷售情況未如理想。（討論區截圖）

網民在社交網站分享有關今次Ian英國倫敦場演唱會官方網站銷售情況的照片，照片中可見現時可以選購連位六張的門票，而票價則是而可選擇的門票票價則包括有：英鎊257.76（港幣2,502.70）、226.25（港幣2,196.75）、英鎊192.25（港幣1,866.63、英鎊158.75（港幣1,541.37）等。網民留言寫上：「但係又話自己預售爆，預售係咪一張啊？」、「ONX睇到自己咁高去到英國搞演唱會，呢D結果真係抵X佢死」、「香港hellosssss請假未批，唔係個個係局長咁易攞假」、「順便旅遊啫」、「原來個場係1萬人場嚟今大部分韓團開歐巡都係開呢個size嘅場，呢條友出咗香港已經冇其他華人會睇，又冇外國fans，咁都夠膽開咁大個場，真係笑X死!」

網民在社交網站分享有關Ian英國倫敦場演唱會官方網站銷售情況的照片。（討論區截圖）