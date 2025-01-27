高海寧提起楊茜堯口窒窒驚讀錯　急向馬國明求救︰阿怡而家叫？

45歲TVB視后（前名：楊怡）自從2020年誕下囡囡小珍珠半歲的日子改名楊茜堯，而老公（前名：羅仲謙）亦改了新名「羅子溢」，楊茜堯上年在社交網拍片分享自己與老公羅子溢改名並非迷信，而是希望孩子未來會更好，所以才有這個決定。其實楊茜堯自從改名之後有許多觀眾也相當懷念前藝名（楊怡），她較早前透露也不介意觀眾繼續叫她「阿怡」，不過最近高海寧和馬國明受訪期間提起楊茜堯驚讀錯口窒窒。

在2020年，楊怡和羅仲謙趁着囡囡小珍珠半歲的日子，宣布夫妻二人同時更改名字。（網上截圖）

楊茜堯較早前透露也不介意觀眾繼續叫她「阿怡」。（IG圖片）

高海寧提起楊茜堯口窒窒驚讀錯向馬國明求救

講到馬國明較早前，與楊茜堯在萬千頒獎典禮共同贏得大灣區視帝視后的獎項接受訪問時，馬國明提起楊茜堯口窒窒：「如果阿怡，唔係楊茜堯肯繼續拍我哋嘅劇。」楊茜堯笑着回應：「OK嘅。」另外高海寧早前出席電影首映禮期間又再次提起楊茜堯的名字時顯得十分尷尬，當時她接受訪問回應有關萬千星輝賽果爆冷一事：「我都戥好多人開心嘅，譬如張振朗啦，Kelly同埋阿怡。」高海寧又提起楊茜堯的名字時口窒窒向馬國明求救：「sorry sorry，阿怡而家叫（新名）？」馬國明回應：「茜堯。」高海寧急忙道歉：「對唔住呀阿怡！」馬國明幫手解圍回應：「唔緊要，我有陣時都會叫佢阿怡。」

馬國明在萬千頒獎典禮接受訪問叫楊茜堯做阿怡驚尷尬。(梁碧玲 攝)