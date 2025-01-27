潘志文自爆貪慕虛榮入行　獲93歲老戲骨十字贈言謹記有得做唔好怨

人稱「潘翁」的74歲老戲骨潘志文，縱橫影視圈逾50年，拍過不少膾炙人口的劇集，自2013年從加拿大回流，再次活躍幕前，由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》演中風角色，成為TVB「御用中風王」。近年潘志文不時在抖音及小紅書拍片與網民互動。日前潘志文在小紅書發布一段影片，透露自己入行原因，更自爆「修哥」胡楓是他的多年偶像，而當年還是新人的潘志文更有幸獲對方傳授送十字真言，讓他在演藝圈終生受用。

潘志文於2013年從加拿大回流返香港，近年不時在抖音及小紅書拍片與網民互動。（小紅書截圖）

潘志文留言指93歲的修哥是其偶像：「修哥教我做人做戲，當年我的偶像修哥教我如何做戲做人！順便教大家兩句廣東話俚語：食得鹹魚抵得渴、有衣食」。影片中，戴住眼鏡的潘志文穿上黑衫恤襯皮褸，胸口還配上玉石吊飾，他先講自己為何會入行：「好多人問我係點入行，咁就要講到我十幾歲嘅時候，嗰時主要娛樂就係睇睇電影，嗰時唔識國語，所以就睇粵語片，所以謝賢呀呂奇呀，鄧光榮呀胡楓呀曾江呀，佢哋全部都係我哋嘅偶像。看電影多咗，見佢哋咁靚，着啲衫又靚又燈紅酒綠，就有一啲貪慕虛榮囉，然後就去考訓練班，就咁樣入咗行。」

潘志文縱橫影視圈逾50年，拍過不少膾炙人口的劇集。（小紅書截圖）

潘志文早在1967年入行，曾拍過《獅子山下》。（電視截圖）

潘志文70年代末憑《變色龍》與《新變色龍》走紅。（電視截圖）

潘志文70年代末憑《變色龍》與《新變色龍》走紅。（電視截圖）

《俠盜風流》做大俠。（電視截圖）

之後潘志文說回自己的偶像胡楓，他續說：「我27歲時，我就同修哥喺麗的電視拍一個電視劇叫《浪淘沙》，可以同偶像修哥拍戲，當然又驚又喜啦！修哥好風趣嘅，真係冇架子，休息嘅時候我就同佢講：『修哥你咁出名，做咗咁耐，我係新人，你有乜經驗教我？』修哥就贈我一句，佢話做呢一行呢，一定要食得鹹魚抵得渴，仲要有衣食！」

潘志文指胡楓係佢偶像。（電視截圖）

胡楓剛慶祝93歲生日，「四大曾孫」現身唱生日歌。（小紅書截圖）

修哥一向多人錫。（小紅書截圖）

潘志文續解釋修哥箇中意思：「佢說先講食得鹹魚抵得渴，你一定會紅，賺到錢公司捧你，咁樣你先會辛苦嘛，咁你辛苦就唔好埋怨哦！呢啲係你嘅福氣，我哋呢行有某幾個演員，佢哋好紅一日拍四組，成日埋怨『哎呀今天中秋節，人哋個個回家團聚，就我仲喺呢度通宵工作，真是好慘！』咁就叫無衣食，過一段時間佢唔紅嘞，中秋節又喺屋企發呆，過年又喺屋企發呆，都冇人搵佢拍戲，咁就叫無衣食咯！」

潘志文獲修哥教授「食得鹹魚抵得渴」。（小紅書截圖）