富貴千團1-9劇情｜TVB演員陣容+更新時間｜黃庭鋒/湯洛雯/姚宏遠

TVB《富貴千團》，有關文深作為監製，杜瑞榕、辛雅、郭建樂為編劇，由黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠、蔣志光等人領銜主演的一套以現代題材的電視劇。本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《富貴千團》1-9集劇情

富貴千團｜第1集 (01/27)

「分子生物學系」研究生哈利的「一滴血查出所有遺傳隱疾」研究，五年來毫無進展。哈利急於籌集科研資金，毅然加入財演古大師的投資群組，慘墮騙局血本無歸。哈利聯同其他苦主：退休公務員Simon Sir、年輕主婦Katty與健身教練Hook，合力向古大師追討損失，卻再墮圈套……Simon Sir拉攏哈利等組成賺錢聯盟「OPM」，踏上玩弄財技之路。除了意想不到的新成員加入，要對付的目標人物更令哈利大感吃驚……

富貴千團｜第2集 (01/28)

OPM的目標是騙去Simon Sir半生積蓄的「倫敦金」集團！Hook勾搭倫敦金囡囡Sugar；哈利和Katty扮演新加坡富二代夫婦，包裝出一家海外超新星FinTech公司，終吸引到倫敦金公司老闆波哥。哈利不想以正義之名行騙，只想搜集波哥的罪證後收手，此時卻發現驚人秘密……波哥因哈利「說大了」，要參加女明星私人豪華派對，哈利等唯有設法應對；真正操縱倫敦金集團的黑幫老大滔爺現身，提出驚人要求……

富貴千團｜第3集 (01/30)

古大師捲款潛逃，滔爺派人在Katty家附近貼大字報恐嚇，並捉回古大師，威脅哈利等於月底前把一藍籌股推上高位，又揭露Simon Sir的秘密……Simon Sir安排各人分頭行事，換取交易員Sam的內幕消息。哈利在Katty幫助下，揭破指導老師嚴居正的假面具，並向學校買回「一滴血」的計畫。OPM設法完成滔爺的賺錢目標，同時使計報仇，但他們的一舉一動已被獨立網媒「求真社」女記者Season注視……

富貴千團｜第4集 (01/31)

哈利的「一滴血」研究資金不足，OPM一眾遂拉攏馬來西亞富商林雄作天使投資者。網媒「求真社」女記者Season扮作古大師的粉絲，調查OPM的詐騙證據，獲推薦當上林雄的助手。Katty的丈夫智堅生意失敗，主動提出離婚。Katty為挽救婚姻，找OPM眾人幫智堅的科技公司借殼上市，度過財政危機，及後卻發現智堅的秘密……另一方面，OPM眾人終察覺Season的記者身份，決定將計就計，借她套取林雄的資料……

富貴千團｜第5集 (02/03)

哈利的「一滴血」計劃越搞越大，漸有起色，但Katty意外發現計劃竟有嚴重失誤！OPM眾人籌備大型路演發佈會，不忍心向哈利說出研究失敗的真相。Season終於發覺自己被OPM利用，決定反擊，暗地搭上嚴居正，誓要拆穿「一滴血」騙局。Katty在丈夫面前裝作若無其事，卻早有報復大計。路演在即，哈利卻突然失蹤……關鍵的電腦底板在重要關頭意外燒毀，OPM眾人無計可施，決定在路演上鋌而走險……

富貴千團｜第6集(02/04)

路演空前成功，OPM眾人順利集資一億，卻被商業罪案調查科盯上！Simon Sir此時悄悄離隊，並掏空集資的一億資金。哈利等殺上他的家，找不到人，卻另有驚人發現……哈利等與Season合作，終於查到SmartCap三子：威廉、Irene和羅渣。SmartCap表面是低調實幹型的企業，兩年內組織了多班投資班。Season和Katty偷偷潛入，發現背後原來還有一位幕後主腦「Thinking Sir」……

富貴千團｜第7集(02/05)

政府推出大型基建項目「千億新市鎮」，威廉等人向「盛唐國際」主席陸承霖提出合作，售賣「新樓認購權」，OPM眾人誓要與他們競爭，搶先與承霖合作。Season幫哈利埋班拍攝偽自傳電影，原來另有目的……Irene查到哈利底細，懷疑學員中混有其臥底，Thinking Sir阻止找出此人，Irene等感疑惑，暗中調查……哈利等以為與承霖合作在望，此時卻爆出不利傳聞，惟有設法解決，而承霖原來亦另有盤算……

富貴千團｜第8集(02/06)

OPM眾人反擊SmartCap，Season挖出他們的黑材料，出錢投資的學員紛紛要求取回本金，威廉等安撫眾人，並對Thinking Sir虛與委蛇，實已清楚其底細。哈利為求報復不惜連累小市民，Hook極力反對，加上種種誤會，OPM終於分裂，只剩哈利和Katty。威廉欲拉攏哈利合作，Simon Sir識穿陰謀，擺下鴻門宴……Simon Sir收購了求真社，Season往後只能報導他指定的「真相」。

富貴千團｜第9集(大結局) (02/07)

Simon Sir以為把哈利和威廉等玩弄於股掌之間，豈料老貓燒鬚。哈利準備與SmartCap和陸承霖合作，怎料一覺醒來已變天……陸承霖等拉攏更多機構投資者參與「千億新市鎮」計劃，這些財團大孖沙持有全城股民的投資，甚至全港市民的強積金，包著華麗花紙的Fintech City，最後埋單的必是小市民！哈利拉攏古大師、Hook重組OPM，要設法擊破 Fintech City的泡沫，到底能否成功？

TVB《富貴千團》演員陣容

黃庭鋒 飾 哈利

湯洛雯 飾 Katty

蔣志光 飾 Simon Sir

Ben Sir 飾 古大師