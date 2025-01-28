張艾琦與劉芊蒂主持節目《玄學88》　爆唐文龍分享靈異經歷鬧怪事

女子組合J.I成員張艾琦（I-ki）聯同曾於多部電影包括《英雄本色II》中演出的劉芊蒂（Chindy），一起主持於YouTube頻道播放的新節目《玄學88》，為了慶祝節目誕生和她倆的生日，張艾琦和劉芊蒂特意於日前舉行派對，藝人好友包括吳麗珠、倪詩蓓、魏秋樺、麥翠嫻、魯振順、王維德、劉錫賢、陳蕊蕊和製片人李愛林均有出席，給她們倆人送上滿滿祝福。

群星出席派對祝賀張艾琦、劉芊蒂主持「玄學88」節目誕生。(公關提供)

劉芊蒂、張艾琦。(公關提供)

張艾琦和劉芊蒂表示新節目《玄學88》涵蓋占卜、命理、風水等多元主題，並於每星期播放一集與觀眾見面，將於節目出現的嘉賓包括翁虹、唐文龍、李國麟、蘇珊、吳毅將、劉玉婷、盧希萊、麥翠嫻、邵音音、魯振順、王維德、 林小湛等知名人士，他們將分享與玄學相關的個人經歷，包括曾於工作時遇到的怪事，張艾琦回憶說：「上次訪問唐文龍，當他說及靈異事件時便發生了怪事，嚇到我們大叫。」劉芊蒂說：「節目其中一集邀請了占卜師，第一次玩塔羅牌，感覺都幾凖。」節目也會邀請不同類型的玄學家，與觀眾互動和解答疑難，分享他們的專業知識和經歷，同時揭示2025年各生肖的運程，幫助觀眾做好未來的規劃。

節目嘉賓唐文龍。(公關提供)

節目嘉賓翁虹，劉玉婷。(公關提供)

劉芊蒂、陳蕊蕊、張艾琦。(公關提供)