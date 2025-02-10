盤點6位離巢後撈得風生水起藝人　兩位當家花旦走不同路各自爆紅

離巢無綫後的藝人沒有電視台的照顧，有些人會選擇到外地打拼，又或發展副業，反而撈得更風生水起。近年亦有離巢藝人外出發展更紅更旺，以下為大家盤點6位離巢後過得更好藝人。

唐詩詠

視后唐詩詠2022年離巢，結束20年賓主關係。康詩詠離開後積極發展副業，轉行於銅鑼灣開設日式麵包店「33 Cubread」，人氣爆棚做到不停手，榮升去年最旺麵包店，華麗轉身做老闆娘，絕對好搵過做藝人。

唐詩詠開設的日式吐司專門店非常受歡迎。（IG：@natalietong53）

李施嬅

李施嬅自2019年與TVB結束賓主關係後，演藝之路愈走愈順遂，之後回巢接拍《金宵大廈2》、《新聞女王》均大受歡迎。而離巢後她隨即長駐內地，演出舞台劇《向延安》，又成功打入內地市場參演內地劇集《燦爛的風和海》，其流利標準的普通話，讓她瞬間融入內地 ，成功吸粉，甚至屢登微博熱搜備受關注。

參演舞台劇《向延安》演出。（李施嬅微博圖片）

李施嬅勇奪「美加微電影獲最佳女主角獎」。(梁碧玲攝)

蘇韻姿

蘇韻姿因參演處境劇《愛•回家之開心速遞》，憑「熊心如」一角成功入屋，直到去年3月約滿後，她宣布與TVB結束8年賓主關係。離巢後她曾進軍台灣，近日，她宣布簽約昇陽娛樂文化，為音樂劇《我們的青春日誌》番外篇《Nancy勞軍SHOW》獨擔大旗演出，愈來愈多Job接。

蘇韻姿為在TVB最後一套劇宣傳。（小紅書）

王浩信

視帝王浩信於2023年12月宣布離巢TVB後，積極北上發展，綜藝、拍劇、唱歌樣樣做，人氣在內地急升。去年他憑《黑色月光》的演出，在《第40屆全球電影和電視藝術華鼎獎》中勇奪「全球最佳電視劇男演員」獎，愈戰愈勇！

王浩信離巢後攞華鼎獎。（IG@vincentwong07）

孫慧雪

孫慧雪2023年宣布離巢後，轉型做KOL接job接不停！她繼續憑好身材受邀擔任豐胸、美容院代言人等！孫慧雪積極向主持方面發展，賺得盤滿缽滿，她曾獲邀出席CHANEL活動，即場狂掃CHANEL送朋友，被指身價暴漲。

孫慧雪。（電視截圖）

邵珮詩

港姐冠軍邵珮詩加入TVB後主力做明珠台節目《港生活·港享受》主持，也有做活動司儀，以及只拍過8部劇集，包括《愛回家》、《潮流教主》和《法言人》。可惜在10年的TVB生涯作品一直都寥寥可數，更被指是「隱形港姐」。去年離巢後，邵珮詩轉行做兒童品格教育家，她在IG宣傳課程的內容顯示，6堂課程一共是$3150，相信比起藝人，其他道路更適合她。