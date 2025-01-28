痞子無間道｜四位主角惡搞《魷魚遊戲》　周嘉洛如廁被圍毆超破格

無綫劇集《痞子殿下》2023年播出時叫好又叫座，連帶四位主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒亦成為不少觀眾及網民心目中的最佳拍檔。今年，四人領銜主演的《痞子殿下》續集《痞子無間道》載譽歸來，於2月10日首播。

《痞子殿下》由陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚主演。（IG：@kalok_）

由陳耀全Andy監製、張世昌編審的《痞子無間道》，顧名思義與「無間道」有莫大關係，而在之前釋出的網絡預告片，亦有多場疑似向經典電影《無間道》致敬的場面，尤其曹永廉從高空墮下壓落轎頂、並剛好讓站在轎旁邊的嘉洛目擊全程的一幕，更是與《無間道》經典場口有90% 相似。昨晚，無綫在黃金時段播放《痞子無間道》首支正式官方宣傳片，可分成四部曲，更先後向知名影視作品《魷魚遊戲》、《進擊的巨人》及《神鵰俠侶》等致敬。

新劇《痞子無間道》。

在官方宣傳片第一部曲中，JW疑似化身《魷魚遊戲》的巨大化木頭孖辮公仔，並以極詭秘的聲音「唔啱音」地唱出：「痞子四人組，我哋返嚟喇～」，原本靜止中的陳瀅，因為受到烏蠅干擾打了嘉洛仔一巴，Detect到有異動的JW即時雙眼變綠兼大叫：「射佢哋」，同一時間更有弓箭陸續射向嘉洛仔等三人；第二部曲內容則是，進擊的巨人朱仔來勢洶洶食人咁款，令陳瀅JW及嘉洛仔大為驚恐，但經過一輪擾攘後，朱仔原來只是拿出潤唇膏搽嘴及獻吻，認真反高潮；第三部曲主角輪到化身白雪公主的陳瀅，陳瀅一出場即展現曼妙歌聲，不過引來的卻並非可愛小鳥，而是傳說中的鵰兄，一心趕會佳人的鵰兄最終因不敵陳瀅身上的惡臭不支暈倒，再一次反高潮；第四部曲輪到主角嘉洛仔出場，嘉洛仔甫現身即以油膩自信Tone一輪嘴謂：「宣傳《痞子無間道》 使乜搞咁多嘢呀，啲人都係睇我架咋嘛」，隨即引來另外三位主角不滿，並懶理嘉洛仔褲都未著（畫面經特別處理）便對其拳打腳踢，就連宣傳片旁白最終亦頂不住四人的無厘頭，以投降Mode宣布：「唉！你哋玩飽佢啦」，短短的40秒頭炮宣傳片經已創意無限。

陳瀅公主。

宣傳片段。

宣傳片段。

而向來出盡法寶與觀眾及網民互動的《痞子無間道》，早前發布了首張官方宣傳海報，望落十足十經典港產片賀歲報紙廣告，懷舊味濃；海報除以「痞子來，畫蛇添福；財神到，全年富足」向觀眾及網民拜早年外，還曲線披露了八位主演名單。相關宣傳海報中，除了有四位主角，另外四位主演還有車婉婉、曹永廉、麥美恩及黃子恆，絕對是新鮮感十足的組合。