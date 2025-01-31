陸永複式豪宅內部曝光裝潢逐格睇　一原因每隔幾年跟風水搬一次屋

本地組合「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（Sim Sim），一家四口幸福美滿。適逢農曆新年，陸永一家亦有跟隨中國傳統習俗，為家裡進行大掃除以及佈置賀年裝飾，為家中增添過年氣氛以及迎來好運。早前陸永老婆於社交網分享了家中進行大掃除的片段，陸永之後又曬出幾張家居照分享賀年布置，令他們的豪宅內部裝潢曝光。

陸永一家四口。（IG@missussixx）

陸永一家不時邀請好友到家中作客，飯廳容納20人都完全冇難度。（IG@missussixx）

從陸永夫妻分享的片段和照中可見，他們所住的豪宅主人房十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。而在另一條片就是由高處俯瞰客廳，可見客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，客廳鋪了一張彩色地氈，而屋外亦有超大花園，景色怡人。他們的家大掃除時需要請來專人幫忙，相當大工程。

陸永老婆早前新年大掃除，意外曝光複式豪宅內貌。（IG截圖）

主人房。（IG截圖）

客廳。（IG截圖）

陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但憑住多年的努力，他早已成功脫貧，且家住豪宅，生活過得相當富裕。陸永老婆Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」會特地找師傅睇樓再決定搬到哪裡才是最好的。她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，據知陸永現時一家住在新界複式大屋，而他的大女陸一穎已到外地升學。

陸永老婆曾曝光家中主人房，擺完多件大傢具仍有很多空間走動。（IG@missussixx）