專訪｜陳柏宇不想女兒有星二代優越感　「佢有自豪感驚佢會驕傲」

陳柏宇（Jason）將於2月15、16日於灣仔會展舉行《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》。（葉志明攝）

陳柏宇（Jason）將於2月15、16日於灣仔會展舉行《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》，入行近二十年，他坦言如今出騷依然會感到緊張：「大家覺得我唔緊張，係因為我演到，但聲音上係會聽到，不過可能我長期都緊張狀態，大家聽唔到分別。」選擇以澳門為演唱會首站，陳柏宇解釋純粹是檔期問題，但首唱新歌《關於後悔》亦是誠意十足，香港站歌單會有變動。

讓陳柏宇為LIFE IS⋯⋯加上一字，他最終選擇complicated（複雜的）。（葉志明攝）

陳柏宇想藉今次個唱分享人生路上的變化，向來樂觀的他，以「點都順暢」形容自己的人生路。「就算你原地踏步或後退都好，其實都係向前，我又唔覺得步伐慢會對整個人生進度有好大影響，我嘅視野係遠啲，睇一個我睇唔到嘅地方為目標。」過去曾被界定為「紅歌不紅人」，出道十年時獲「隱世歌手」稱號，陳柏宇向來看得淡然，認為在沒有預知能力下，作為歌手的他，唯一可做是提升自己的唱歌能力。「因為我控制唔到人氣、 觀眾接受我嘅程度，但我可控制唱歌上嘅進步。」

陳柏宇於《2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》首奪「我最喜愛的男歌手」，得獎片段近月被翻loop。（資料圖片）

今年叱咤樂壇流行榜頒獎過後，陳柏宇首奪「我最喜愛的男歌手」致謝片段在Threads被網民翻loop，本人亦有留意，感覺如何？他說：「感動！好叻仔！抵讚」，當時曾在台上表示：「如果呢個係我最後一次得到『我最喜愛男歌手』嘅獎座，我唔會覺得可惜，因為已經中咗！」如今想法可有改變？陳柏宇認為攞獎永遠都是開心事。「唔會有唔想攞嘅心態，頂多糾結自己係咪應該攞，或者值唔值得攞，但畢竟攞獎對任何人都係開心，我唔去為得唔得獎而煩惱，係希望自己少啲機會去失望。」入行多年，早已看透頒獎禮的玩法，除了是識得調整心態外，陳柏宇亦承認事業鬥心偏低。

演唱會海報用上一家四口的照片，以呈現陳柏宇在生命中的美夢家庭。

與太太符曉薇（Leanne）育有一對女兒，分別是6歲Abigail及1歲多Audrey，早年曾打算安排一對女兒到加拿大升學，但如今計劃取消。「啲人話加拿大麻麻哋，治安好差。」作為爸爸，他希望一對女兒「衝咗先」，因為「錯咗點都會有人包底」，無奈細女Audrey只有打家姐才會比較大膽。「佢用咗好耐時間，先好自然咁由電梯外行入電梯裡面，佢好誇張，只要地面材料唔同，都要諗一諗先行。」比起Audrey，大女Abigail已懂得爸爸的職業是什麼，陳柏宇說：「佢有少少自豪，有時佢會同人講：『我爸爸係陳柏宇』，我叫佢唔使咁，我希望佢唔好囂張。我唔會特別驕傲，因為我驚佢會驕傲，我唔想佢因為係歌手囡囡而有優越感，所以會教佢每個人職業唔同，但唔代表要比較。」

Makeup: Jessica Chan

Hair: Aki Choi @ The Attic

Stylist: @exactly.the.sam

Wardrobe: @sandroparis

Venue: B+Chill Studio @Bchill.hk