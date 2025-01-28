伍詠薇補習天王胞兄宣布好消息　RICHARD ENG花六年完成博士學位

伍詠薇胞兄，著名補習天王RICHARD ENG伍經衡，創辦著名補習學校又是首位在巴士車身賣個人廣告的補習老師，學界名氣甚大。教英文25年後於2014年宣布引退，陪女兒到美國升學，原來他自己都一起攻讀博士學位，近日終成功畢業﹗



著名補習天王RICHARD ENG伍經衡是伍詠薇胞兄。（RICHARD ENG FACEBOOK）

著名補習天王RICHARD ENG伍經衡是伍詠薇胞兄。（RICHARD ENG FACEBOOK）

著名補習天王RICHARD ENG伍經衡是伍詠薇胞兄。（RICHARD ENG FACEBOOK）

將62歲的RICHARD ENG活到老學到老，以六年時間與女兒一同讀書，近月為厚厚一疊畢業論文努力奮鬥，終考獲港大博士學位：「昨天HKU博士論文口頭辯護圓滿結束，我卒之畢業了，正式成為Dr. Eng🤗🤗！回想過去六年，真的學了很多東西。說真的，我很享受箇中的過程，因為我認識了很多看事物的觀點和新穎的教學方法。但若果說過程是不太痛苦的話，那便真是騙人騙己的。我記得在過去三年裏，幾乎每天都在埋頭苦幹做資料蒐集、實驗、量化分析、coding和寫論文。在這一千天的日子𥚃，每朝早起床，第一件事必然是想起這論文，覺得很不想起床，因為我知道一起床便要寫論文。」

RICHARD ENG伍經衡花6年時間終完成博士學位課程。（RICHARD ENG FACEBOOK）

RICHARD ENG伍經衡花6年時間終完成博士學位課程。（RICHARD ENG FACEBOOK）

RICHARD ENG伍經衡花6年時間終完成博士學位課程。（RICHARD ENG FACEBOOK）

由老師變回學生，RICHARD坦言不時會有天人交戰感覺：「而晚上在睡覺前必然有一丁點的內疚感，因為覺得又白費了一天，更不用說在晚上看Netflix的時候了！一路在看、一路有內疚感，然後繼續看，令內疚感持續直至看完為止。最後在睡覺前，便覺得很內疚，於是便去書房草草地寫多半小時，然後上床，令自己覺得『今晚都寫了一些論文』🤣🤣。這簡直是一種『官能刺激』跟『內疚感』的鬥爭。😅😅今天這一切一切卒之過去了，六年來第一次起床之後感到輕鬆、無牽掛，十分開心。我經歷了整個過程，成功取得博士學位，這種滿足感，令我畢生難忘。」

RICHARD ENG伍經衡指自己正式成為Dr. Eng。（RICHARD ENG FACEBOOK）