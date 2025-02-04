專訪｜古佩玲蛇年不再佛系要爭「戲」　傳獲珍姐寵愛佢竟然咁答？

TVB力捧小花古佩玲（Kelly）於2019年奪得《香港小姐》季軍入行，近年憑王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「素素」一角，而被觀眾熟知。但上位同時，伴隨著古佩玲的是不少質疑聲，有人說她「戲屎」；也有人攻擊她外貌；但古佩玲沒因此氣餒，最近她接受《香港01》專訪時，更坦言並不安於現狀，會裝備好自己，蛇年不再佛系。



場地：皇后冰室（觀塘）

古佩玲即席揮毫寫揮春。（葉志明攝）

古佩玲向來有寫心經平靜心靈的習慣，所以對於寫毛筆並不陌生，而且小時候曾學過。踏入農曆新年，她即席揮毫寫揮春向大家送上：一「古」作氣，希望無論什麼年齡的朋友都好，都可以勇敢去做自己想做的事情，不用怕困難。還有就是財運充「佩」，希望大家在新的一年，可以好運連連、財源滾滾，賺多點錢。當然不少得祝小朋友們聰明「玲」俐。

古佩玲原來平時有寫心經習慣，故毛筆字難不到她。（葉志明攝）

新年最期待與家人團聚

古佩玲表示屋企很重視農曆新年，小時候最喜歡陪媽咪去買年花將屋企佈置得充滿賀年氣氛，兩母女又會一起落手整煎堆，而且有些習俗會做，例如剪一剪頭髮，寓意剪走不好的東西，還有就是買新內衣褲迎好運和買新拖鞋「踩小人」，至今她仍保持這樣做，「今年知道多一個習俗，就是年初一早點起床，去廚房拿些鹽灑在手裡搓，說這樣就可以把一些衰氣和霉氣搓走。」

現時古佩玲一個人在香港，所以每逢農曆新年她最期待就是回廣州與父母及哥哥一家團聚，而講起一對姪仔，古佩玲即從心笑出來，「我是很疼愛兩個姪仔，一見到他們，我的心就會融化了。」每逢姪仔生日，古佩玲都會盡量返廣州為他們慶生，就算人不到，禮物都會到，「我覺得小朋友的童年很重要，童年所經歷的事情，很大部分會影響你日後長大的性格，所以我很喜歡帶到歡樂給小朋友。」這個姑姐「認真唔話得」。

古佩玲屋企非常重視農曆新年。（葉志明攝）

在加拿大獨自過新年喊哭著看春晚最難忘

至於難忘的新年，古佩玲記得一個人在加拿大讀書的時候，當時天氣很冷，大家都躲在家裡感覺冷清，於是她在家中自製過年氣氛，試過為配合香港時間，特意把鬧鐘調到凌晨5點，天未亮就坐著電視前看春晚等賀年節目，還吃著預先準備好的蛋糕，但同時令她想起家人思鄉病發，所以當時的情況是電視裡很喜慶，而她就邊看電視邊流著眼淚吃蛋糕。古佩玲現在回想起都覺得很搞笑。

古佩玲難忘當年獨自在加拿大過農曆新年，特意凌晨5點起床看春晚。（葉志明攝）

勇於跳出舒適圈

古佩玲之前於《寵愛Pet Pet》中演刁蠻任性的富家千金錢敏莉和《羅密歐與祝英台》皆有亮眼表現，並在同年《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最具潛質新人」獎，正當外界以為她跳出「舒適圈」殺入正劇時，但卻又回到《愛·回家》。古佩玲直言「素素」一角也給予她不少發揮空間，由之前「神婆」到現在「正義KOL」，都有不少轉變，預告今年還會有多些感情線。

古佩玲在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最具潛質新人」獎。（IG@kellyyygu_）

對於她給人的感覺好像安於現狀？古佩玲坦言並不是，她是很勇於跳出舒適圈，若有正劇拍當然開心，但機會出現前先好好裝備好自己，來到的時候就能把握住。問到想不想去挑戰較重戲份的角色或力爭女一？古佩玲直言：「我覺得做好自己的戲已經很好了。其實我是很感恩有《愛·回家》，是我很重要的一個成長地方，教會我如何融入劇組，還有每一天開工，看著前輩們做戲都獲益良多。我覺得以這個作為基礎，如果往後遇到些不同的角色，才可以突破自己。」

古佩玲指「熊家」上下給予她滿滿的愛及照顧和支持，如豹哥單立文和豹嫂知道她一個人在香港，會叫她一起出去吃飯，她胃痛又會駕車送她去醫院，令她感到很暖心。（IG@kellyyygu_）

入行5年曾迷失

轉眼間，古佩玲入行已5年多，她自覺最大改變是性格，直言初入行時是不說話的，尤其是港姐集訓那段時，因為怕醜又怕自己講錯說話，所以其他人舉手發言的時候，她則躲在一角不發一言，直至視帝黎耀祥一句說話將她點醒：「記得是在澳門，他是其中一個主持人，我們錄影完之後，他問我：『點解妳唔講嘢嘅？其他人都好踴躍提問，妳就坐喺度完全唔出聲。』他跟我說妳不能這樣的，不用怕醜。他的話點醒了我，要一鼓作氣，不用害怕，要勇敢一點，自此我就開始講多了話。」

而鏡頭前總是笑咪咪的古佩玲，原來這5年間也曾迷失過，尤其有段時間身體狀況不佳，令她產生負能量，無亂是演技還是各方面，不斷質疑自己，如何能做得更好成為「higher version on myself」，雖然如此，但古佩玲從沒有氣餒和想過放棄，憑自己堅持走出困境。

古佩玲是2019香港小姐季軍，同屆冠軍是黃嘉雯（圖中），亞軍則是王菲（圖左）。（資料圖片）

古佩玲（右4）指當年參選港姐時，被黎耀祥一句說話點醒。（TVB截圖）

蛇年不再「佛系」

古佩玲承認自己是偏向「佛系」，但明白在娛樂圈這個心態是不行，故蛇年會加倍努力。問到她新一年會否嘗試主動出擊爭取機會，讓監製們認識一下古佩玲？古佩玲笑言：「我都希望，新的一年會嘗試下、爭取下。不過還是要做好自己，目前先把《愛·回家》做好，因為拍攝都緊密的，繼續認真對待劇本演好角色，到時候大家見到素素有突破，說不定會吸引到監製們的眼球，所以這個都是其中一個方法。」

古佩玲非常疼錫家人，不想家人因為自己而受到網民攻擊。（葉志明攝）

正面對待質疑 否認獲珍姐寵愛

上位同時，伴隨著古佩玲的是不少批評聲和質疑聲，古佩玲直言最初看到確實是會不開心，但也因此令她不斷反思怎樣能做得更加好，例如演技方面、妝容方面，怎樣可以去進步，最怕是家人因為她受到攻擊，不過家人在工作上卻非常鼓勵她。笑問即是說她「戲屎」都得，但說家人就一定不行？古佩玲直言：「話我戲屎都好唔開心架。我會即刻去看自己的表現，找出不好的地方去改。」至於容貌一直為網民熱議的話題，她表示：「我都有跟不同的化妝師合作，看哪個妝容最適合自己。我又不會困擾，每一個人不同的意見和批評我都會接受，我覺得這個是互相進步。（是純天然？）是！」

古佩玲否認獲珍姐特別寵愛。（葉志明攝）

對於有網民質疑她何德何能在劇集主題曲MV企C位，古佩玲自言對這些傳聞又不會想太多，還是那一句「要做好自己」，盡力把自己部分做好就可以。有傳出她獲得高層珍姐曾勵珍的特別寵愛，古佩玲表示沒有，珍姐是一視同仁，「珍姐對每一個人都嚴謹地、嚴厲地，又充滿愛地看著大家。（珍姐對妳惡不惡？）犯錯時侯就惡，不犯錯就大家努力工作。（有沒有試過被珍姐痛罵？）那又沒有。珍姐是錫每一個人，你做對不要犯錯，她就錫。」笑問珍姐有沒有煮過飯給妳吃？古佩玲則笑言：「沒有、沒有。」

珍姐（正中，藍）可以說是《愛．回家之開心速遞》靈魂人物。

新年盼有桃花

另外，過年期間不少人都會被親友追問感情事，古佩玲也不例外，原來她對上一次拍拖原來已經是參選港姐的時候，對方是她的初戀，後來因為她要回港發展，對方則留在加拿大，最終雙方方向不一致而分手，「我們讀書就認識，拍了幾年拖，分手時當然傷心，但初戀就是這樣，酸酸甜甜的。」

古佩玲原來只拍過一次拖，與初戀男友因為分隔異地而分手。（葉志明攝）

古佩玲在《愛·回家》跟「風少」（陳浚霆飾）組成「風神CP」。（小紅書）

古佩玲希望蛇年遇到好桃花，問到擇偶條件？「首先要對我好、對我真誠，如果高大靚仔當然最好，我不是外貌協會，我覺得人品才是最重要。我現在腦海不時都出現韓劇情節，有一日遇到一個對我很好，又gentleman的男仔，正等待著這個時刻。」至於在《愛·回家》跟「風少」（陳浚霆飾）組成「風神CP」，現實中有沒有機會發展？她大賣關子：「看之後怎樣吧，open的！風少都很gentleman、高大靚仔，都是我杯茶。」

古佩玲對新一年充滿期盼。（葉志明攝）

回顧龍年，古佩玲最深刻因為腸胃炎，進出幾次醫院，有苦自己知，所以新一年希望身體健康，因為她喜歡吃辣，所以腸胃健康很重要；至於事業上，古佩玲覺得過去一年自己心靈上有成長，會繼續改善自己不足之處，今年期盼遇到不同的機會可以挑戰自己，然後賺多點錢，財源滾滾。