林盛斌撈到風山水起送無銀碼支票予C君？　靠一件隨身物催旺財氣

45歲的Bob林盛斌是圈中出名「多仔公」，今日大年初一，一家六口出動去拜年。他在IG分享全家福，寫道：「搶錢兵團，出動。」十分搞笑！

林盛斌一家六口出動拜年！（ig@@bob_lamshingbun）

林盛斌被視為娛樂圈的「隱形富豪」，身家豐厚，一家六口租住位於九龍塘的獨立屋，有傳做一場司儀平均收六位數字的酬勞，最高紀錄試過一年接下過百場！Bob一向辦數多，除做主持、演員、DJ之外，還踩入商界成為時裝店及娛樂製作公司老闆，最近更宣布3月在紅館開一場棟篤笑騷，是繼黃子華、林海峰、許冠文後的第四人於這場地舉辦棟篤笑。

Bob將於今年3月喺紅館開騷，巨型海報放於紅隧口。（ig@@bob_lamshingbun）

經過紅隧口梗係要打返張卡。（ig@@bob_lamshingbun）

Bob今年更推出自家生產長銀包，送予圈中好友，因為他深信用長銀包可以致富。昨日（28日）C君鄭詩君在IG分享Bob送的賀年新物，當中包括一個白色長形銀包、手鏈，C君寫道：「今年有Bob爺嘅長銀包，仲唔風生水起～」上面還有一張沒有寫上銀碼的支票，C君空問Bob：「送張支票咩玩法？係咪想俾我寫個銀碼上去？」Bob回覆：「記得喺張支票上面，寫你個名，寫一個你想搵到嘅錢，同埋寫一個你想搵到呢個錢嘅日期，跟住簽名，然後將個支票放喺銀包」。

Bob送咗三樣嘢俾C君，其中一樣係無銀碼支票。（ig@ckwan_fama）

C君笑問送張支票咩玩法？（ig@ckwan_fama）

早年Bob已分享過自己用銀包的習慣，長銀包致富論更火速瘋傳，他公開9大旺財方法，並稱：「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！」

「長銀包旺財運法」9大要點如下：

1. 「請你馬上換一個長銀包」

2. 「最好係要名牌，貴少少嘅」

3. 「唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅」

4. 「將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列」

5. 「唔好放散紙神沙」

6. 「唔好放任何單據」

7. 「經常 keep 住有多少少錢喺銀包」

8. 「經常保持你個銀包乾淨同整潔」

9. 「好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙。」

Bob年前曾分享自己用長銀包後一切變得更順利。（facebook圖片）