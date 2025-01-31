專訪｜蘇韻姿朱智賢盼對方搵到幸福　玩猜猜畫畫最終竟變相擁落淚

蘇韻姿（Andrea）與朱智賢（朱朱）雖然在工作上從未合作過，但私下卻是無所不談的好姊妹，最心底深處的話都會跟對方分享。《01娛樂》趁新年考考雙方默契，邀請她們玩「猜猜畫畫」，考驗兩位畫功。去年對兩位而言都是轉變極大的一年，工作、生活都要重新適應，Andrea跟朱朱目前都是單身，雖然對戀愛不強求，但她們坦言替對方著急，講講吓更講到攬埋一齊喊，盡見姊妹情何其真摯，絕對不是塑膠友誼！

服裝：Snidel（朱智賢）

髮型：Issac Lo @ HoLA il colpo hair & pets（蘇韻姿）

化妝：Sakura（蘇韻姿）



蘇韻姿與朱智賢雖然從未合作，但因狗狗結緣，自此成為無所不談的好姊妹，大小事都跟對方商量。（陳順禎攝）

知道蘇韻姿本身中文不是太好，都曾經擔心她要玩猜猜畫畫會否連題目都睇唔明，但因為她平時都有畫開畫，靠畫功搭夠，與朱朱展示超強默契，二人盡展大笑姑婆一面，想睇她們玩賀年版猜猜畫畫的爆笑實況，請即睇片！

朱智賢筆下作品，蘇韻姿曾估係橙、桔、高爾夫球、花生、荔枝……大家又睇唔睇得出係乜？想知答案，請即睇片！（陳順禎攝）

在訪問之前，兩人都冇乜見過對方畫功，但今次之後可見她們玩這個遊戲玩得好開心。（陳順禎攝）

從未合作但情同姊妹 蘇韻姿貪環保將碌柚葉贈朱智賢

Andrea與朱朱的友誼始於狗仔，兩人在工作上其實未合作過，但一次做義工傾狗經，發現兩個都養法鬥，於是就約出來一齊玩，自此成為交心的好姊妹。在圈中要識到交心的朋友很難，不過Andrea認為：「我哋有一種信任，任何生活大大小小嘅事都有個人，唔使有啲咩戒備，可以好坦誠。」朱朱甚至形容：「我哋咁坦蕩蕩嗰種程度係好難，我哋真係乜都講， even好私人嘅嘢或者屋企嘅我都會知，呢樣嘢唔容易。」

朱朱本身選擇困難症，為人又依賴，做決定前經常都會很忐忑，所以會問很多朋友意見，人生中很多重要時刻都會問Andrea要怎樣做。（陳順禎攝）

Andrea回憶起初次與朱朱認識：「法鬥好怪，佢哋淨係鍾意同返自己同類玩，唔係好鍾意第二啲狗，佢嗰隻淨係同我嗰隻玩，我嗰隻就因為煩到啲人，其他人都怕咗我隻狗，太Friendly太熱情，但Romeo又接受到佢，就做咗好朋友。」（陳順禎攝）

Andrea隻身在香港打拼，家人全都在加拿大，她過時過節有時甚至一個人過，雖然是「鬼妹仔」，不過她最跟足傳統的，便是用碌柚葉沖涼。朱朱聽到即說：「你上年係咪買咗俾我呀？」Andrea笑言自己純粹是環保，「因為佢買一包好多，我一個人住沖唔到咁多次，佢沖一次㗎咋嘛，跟住我話唔好嘥，分咗佢。」

蘇韻姿曾經送過碌柚葉畀朱智賢沖涼，問到是否覺得她前一年過得不好，要幫她沖走衰氣，她笑言原來只是因為環保。（陳順禎攝）

朱朱說，自己家中的習慣是，大年初一要跪低斟茶，向父母拜年。（陳順禎攝）

蘇韻姿離巢TVB後簽約新公司 抱新人心態學習

去年對兩位都說都是變化較大的一年，Andrea離開了TVB，Freelance形式接觸到不同類型工作，過年前輾轉簽約新公司昇陽娛樂文化，離巢後她才發現有很多自己聽都未聽過的工作，自己抱著新人心態去重新學習，請教身邊前輩及舊同事，希望感少撞板。她說：「有好多嘢想嘗試，啱啱呢一年就實現到，例如我本身唔係好夠時間，工作繁忙未有時間安排到做老師教小朋友，或者做一啲義工、公益多少少嘅工作，主要時間都係返工，時間彈性咗可以接觸唔同嘅嘢，就可以接觸多啲positive impact嘅嘢。」

Andrea很感恩自己跟新公司目標一致，自己聽過公司的規劃，覺得很同步，亦感謝公司不會阻礙她的嘗試。（陳順禎攝）

朱智賢面臨分手喪狗打擊 盼新一年一切向好

朱朱比對方早離巢，不過這一年生活中也面臨不少衝擊，「上年（兔年）年尾嗰陣時離開公司幾個月，展開咗新嘅旅程，以前好似個溫室裡面，過去十年習慣咗呢種生活模式，出嚟嘅時候好多嘢唔同晒，要自己去處理，但係而家都適應咗。自己處理有好多嘢都覺得好直接，同埋知道點樣安排最好。之前要照顧一隻病嘅狗狗，更加需要時間，更加Flexible，所以慢慢適應咗呢種模式，而家狗狗走咗，我就再更加自由啲，可以Focus多啲嘅工作。」朱朱11月宣布跟謝東閔分手，一個月後愛犬離世，可說是雙重打擊，她說：「希望出年更加好囉，因為2024都經歷咗好多嘢， 2025應該冇乜特別嘢再經歷啩，所以所有應該向返上，呢個新開始，重新適應！」

朱朱坦言，以前有公司、有團隊幫忙分擔工作，但就要睇人夾人，同其他人合作不一定順利，現時自己做嘢冇人支援，但有話事權，兩樣都有好同唔好。（陳順禎攝）

Andrea表示：「能夠喺圈中遇到一個交心嘅朋友好難，我哋有一種信任，任何生活大大小小嘅事，都有個人，唔使有啲咩戒備，可以好坦誠。」（陳順禎攝）

替對方感情事著急 深明互相擇偶條件

新的一年，二人都希望可以有更多演戲機會，挑戰不同角色；而Andrea表示自己再貪心些少，音樂劇、電影都想繼續做，基本上度到期都會做。目前二人都是單身，講到會否希望新一年有桃花，回復單身冇耐的朱朱較「佛系」，認為冇得強求，自言身邊朋友反而比自己急，Andrea立即說：「我都急過佢！」朱朱反表示：「遇到就遇到，可能有一日從天而降，可能我陣間出門口就遇到呢？我覺得冇所謂，隨緣啦，有就有冇就冇，我繼續專心做我自己嘅嘢，因為我成日要拍網上平台啲片，諗好多嘢創作好多嘢，唔好分心好啲。」至於會否介紹男友畀對方，Andrea笑言身邊冇乜好選擇，朱朱竟問：「你啲咩朋友嚟㗎！」

玩猜猜畫畫時， 朱智賢估極都估唔中蘇韻姿畫的桃花，當記者提水「你哋都需要㗎」，她便猜中了。Andrea說自己常常圍著桃花樹轉圈，卻不知為何總是冇桃花運，反被朱朱問：「你係咪掉轉咗嚟行？」（陳順禎攝）

Andrea透露早前有師傅說她要遲些才遇到真命天子，所以隨緣，「我唔係要落閘唔識男仔嗰種，但係我又未必會投放好多時間去主動去搵，或者追求呢樣嘢。」她目前會先投放心機時間在事業，認為當人有自信，行出來感覺都不同，到時可能更易吸引追求者。此時朱朱說：「你要帶出嚟俾我過目吓先！」二人似乎對對方的擇偶條件都很清楚，Andrea認為對方適合的對象是善良、可靠、識照顧人、細心，最重要是喜歡狗狗，朱朱聽罷也不停點頭，並謂：「我知佢高要求嘅，都要揀心地善良同埋鍾意狗，我覺得佢要揀一個佢欣賞嘅人，如果唔係佢搞唔掂，佢要好欣賞嗰個人佢先會fall in love，其他嘢都唔重要。如果你一開始都唔欣賞呢個人呢，你直程係，bye。」Andrea直言：「係，如果唔係可能friend都做唔到。」

雖然戀情十劃都未有一撇，但兩位都很期待將來拍拖帶埋男朋友Double date，朱智賢未出發先興奮說：「你咁講突然間好開心，突然間已經有畫面！」（陳順禎攝）

相擁落淚 盼對方找到真命天子

從玩猜猜畫畫到訪問大部份時間，氣氛都十分歡樂，但去到尾聲，當記者要她們不如都送一個祝福畀對方，想不到Andrea一秒眼泛淚光說：「嘩！咁樣會整喊我，真係會㗎，我可唔可以唔望佢講？唔得呀，因為佢真係好Take care我……」朱朱亦不敢望對方，怕忍不住眼淚，Andrea之後哽咽表示：「只係想你日日都開心，同埋搵到你值得嘅幸福，就係咁簡單。」她坦言雙方太了解對方，知道朱朱真的很善良：「佢值得擁有好嘅嘢。」朱朱亦祝福好姊妹：「希望佢繼續做到自己想做嘅嘢啦，我都好希望佢快啲搵到一個人take care佢，因為我唔想佢喺香港咁辛苦。」她認為Andrea雖看來獨立、硬淨，但內心始終柔弱，希望有人會幫手照顧對方。

記者叫蘇韻姿跟朱智賢互相祝福對方，話音未落，蘇韻姿已開始眼濕濕：「嘩！咁樣會整喊我，真係會㗎，我可唔可以唔望佢講……」（陳順禎攝）

朱智賢都唔敢望向對方，主動伸出愛的擁抱安慰好姊妹。（陳順禎攝）

相當溫情！（陳順禎攝）

結果兩個都喊晒……（陳順禎攝）

蘇韻姿認為對方真的很照顧自己，所以很希望善良的朱智賢可以得到幸福；而朱朱則坦言，心痛蘇韻姿在香港單打獨鬥，盼望她找到真命天子。（陳順禎攝）

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