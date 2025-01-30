賭神影帝新年廣州被捕獲潮爆髮型曝光　親民舉動獲激讚：真正巨星

現年69歲，貴為國際影星的周潤發，出名無架子又親民，而且發哥生活貼地，經常出入街市和平民食肆，又喜愛跑步，最重要的環節是，每當被網民捕獲，發哥對粉絲們邀請合照一向來者不拒，更親自揸機，所以人見人愛。

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛。（視覺中國）

發哥年紀大了但帥氣不減，早前與太太拍拖出席時裝活動。（資料圖片/葉志明攝）

周潤發熱愛跑步。（梁鵬威、高詩琦攝）

今年農曆年，發哥再戰賀歲檔，與王寶強和劉昊然合作參演內地賀歲片《唐探1900》。近日，發哥隨團隊到廣州宣傳，每到之處都引起騷動，內地社交平台更出現洗版式捕獲發哥的「炫耀帖文」。當中有網民就分享道：「過來湊熱鬧沒想到正好偶遇唐探路演。看到了寶強哥、劉昊然、尹正、導演陳思誠。發哥人特別好，是唯一一個走近和大家擊掌道謝的。也希望新的一年好運連連，發發發！！！」獲網民激讚是真正的巨星。

發哥被女圍是常識吧。（小紅書）

發哥向來對網民的合照來者不拒。(小紅書)

發哥經常被網民在街上「野生捕獲」，2008年有次逛九龍城街市時，就被問對冰鮮雞的睇法。（無綫電視截圖）

片中可見，發哥穿上紅色衛衣配牛仔褲示人，氣息極佳，活動場地通道兩旁則站滿想一睹這位國際巨星的粉絲和市民，當發哥現身一刻，全場進入瘋狂狀態，手上電話狂拍，口裡則大喊：「嘩！周潤發」、「發哥」、「好帥啊」。發哥則一貫親密作風，面上露出燦爛笑容，邊走邊拱手恭賀現場市民，場面墟撼，期間，發哥更被市民熱情所打動，走近人堆與現場市民擊拳、擊掌，有市民成功與發哥「身體接觸」後開心尖叫都連鏡頭都震埋，發哥果然魅力沒法擋。而另一亮點是發哥換了一個新髮型，頭頂染黑，兩鬢保留，顯得潮爆帥氣又年輕。

周潤發主演的《唐探1900》為今年賀歲猛片之一。（《唐探1900》海報）

發哥近日到廣州宣傳主演賀歲片。（小紅書截圖）

場面墟撼。（小紅書截圖）

發哥非常親民。（小紅書截圖）

有市民擊掌完忍不住尖叫。（小紅書截圖）