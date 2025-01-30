賭神影帝新年廣州被捕獲潮爆髮型曝光 親民舉動獲激讚：真正巨星
撰文：陳釗
出版：更新：
現年69歲，貴為國際影星的周潤發，出名無架子又親民，而且發哥生活貼地，經常出入街市和平民食肆，又喜愛跑步，最重要的環節是，每當被網民捕獲，發哥對粉絲們邀請合照一向來者不拒，更親自揸機，所以人見人愛。
今年農曆年，發哥再戰賀歲檔，與王寶強和劉昊然合作參演內地賀歲片《唐探1900》。近日，發哥隨團隊到廣州宣傳，每到之處都引起騷動，內地社交平台更出現洗版式捕獲發哥的「炫耀帖文」。當中有網民就分享道：「過來湊熱鬧沒想到正好偶遇唐探路演。看到了寶強哥、劉昊然、尹正、導演陳思誠。發哥人特別好，是唯一一個走近和大家擊掌道謝的。也希望新的一年好運連連，發發發！！！」獲網民激讚是真正的巨星。
片中可見，發哥穿上紅色衛衣配牛仔褲示人，氣息極佳，活動場地通道兩旁則站滿想一睹這位國際巨星的粉絲和市民，當發哥現身一刻，全場進入瘋狂狀態，手上電話狂拍，口裡則大喊：「嘩！周潤發」、「發哥」、「好帥啊」。發哥則一貫親密作風，面上露出燦爛笑容，邊走邊拱手恭賀現場市民，場面墟撼，期間，發哥更被市民熱情所打動，走近人堆與現場市民擊拳、擊掌，有市民成功與發哥「身體接觸」後開心尖叫都連鏡頭都震埋，發哥果然魅力沒法擋。而另一亮點是發哥換了一個新髮型，頭頂染黑，兩鬢保留，顯得潮爆帥氣又年輕。
+6