保錡曬與阿叻合照爆脫粉潮今發文疑跪低　網民不賣帳：衰咗就扮曲

農曆新年理應是一個喜氣洋洋的日子，但ERROR成員保錡（Poki）日前在社交平台分享一張與阿叻陳百祥的合照卻引起網民激烈討論，有人費解保錡做法，認為他表裏不一令人失望，紛紛湧入其社交平台表達不滿外，更出現「脫粉潮」。保錡今日（30日）疑出Po撲火，但網民似乎依然不賣帳。

吳保錡分享了同陳百祥的合照，更指陳百祥大讚他，合照掀起網民激烈討論。（IG@k_p0k1）

保錡還自稱「Viutv叻仔」

保錡年初一在社交平台分享與陳百祥的合照，並自居「Viutv叻仔」，他興奮寫道：「很多網民稱呼我為Viutv叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》一氣呵成Rap 加唱，得到了叻哥本尊稱讚。叻仔 + 叻哥，終於能夠合照了。」合照一出，隨即引來部分網民不滿，甚至出現「脫粉潮」，情況嚴峻。

保錡今日疑出Po撲火，但網民視乎不賣帳。（IG@k_p0k1）

保錡指網民的反應是他估計到的。（IG@k_p0k1）

而事件經過一日，未知是否受到公司壓力的保錡，在社交平台分享一張他在台上唱歌時見不到樣子，被網民形容為「無臉見人」的照片，並寫道：「一天過了，就是這樣了!努力做節目，做作品，做好演唱會、做好社區活動，上年節目經過很多困難，成為香港第一個主辨（辦）方去東京巨蛋，也不及一張照片反應大。」

網民留言。（IG@k_p0k1）

網民留言。（IG@k_p0k1）

保錡續言網民的反應是他估計到的：「這也是我估計到的反應，我沒有忘記，也一直堅持。你還有堅持嗎，你們在提醒我，也要記得。一個人跑得快，一班人跑得遠，很久沒有見大家這麼齊心，原來人還在，也是感動的。網民們連登們，你們要我做的，我做了， 滿意嗎？新年祝大家身體健康萬事如意，人冇事才能夠做世界冠軍。」但網民似乎不賣帳，紛紛留言：「人唔可以亂識，相唔可以亂post! 既然你預左有今日反應，應知道忠於自己，可能就會付出代價。你冇左我地一班市場，你仲有叻哥果班市場。加油！」、「唔好推卸啦，你自己想威想出位，而家威囉！對你徹底失望！！」；也有網民指：「跌落地都要楋翻揸沙，衰咗就扮曲」，保錡回覆：「你鍾意啦」；不過都有網民鼓勵保錡：「懂您就懂，無需太介懷」、「驚咩，繼續努力」。

保錡近年積極做運動，更是大埔民間體育會要員。（Ig@k_p0k1）

有跑步習慣的保錡率領Yoyo和Isabella跑出國際。