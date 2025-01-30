高海寧中西式入膊晚裝曬靚鎖骨　背部全裸完美S曲線盡現

蛇年來臨，女星們紛紛換上新裝發福利照向粉絲拜年。TVB花旦高海寧近月忙於為主演賀歲片宣傳，新年亦分別換上紅色旗袍款，以及閃爆大露背晚裝示人，相當養眼。



高海寧近月忙於為主演賀歲片宣傳，新年換上紅色旗袍晚裝向粉絲拜年。（IG：@sammkoling）

高海寧近月忙於為主演賀歲片宣傳，新年換上紅色旗袍晚裝向粉絲拜年。（IG：@sammkoling）

高海寧近月忙於為主演賀歲片宣傳，新年換上紅色旗袍晚裝向粉絲拜年。（IG：@sammkoling）

高海寧再忙都KEEP住好狀態。（IG：@sammkoling）

高海寧再忙都KEEP住好狀態。（IG：@sammkoling）

高海寧再忙都KEEP住好狀態。（IG：@sammkoling）

高海寧再忙都KEEP住好狀態。（IG：@sammkoling）

高海寧出名肯搏肯捱，由內地劇《三十而已》爆紅到《新聞女王》許詩晴橫掃獎項，工作量一直有增無減，近日與馬國明齊齊首次擔正主演賀歲片《麻雀女王追男仔》，不停跑宣傳狀態依舊相當好。初一她上載了穿入膊旗袍美照，騷出迷人鎖骨及甜美笑容；早前又與婚紗店合作拍攝晚裝照，同樣入膊設計加上大量閃石，貼身剪裁大酪背返計令S曲線盡現，一中一西晚裝互相輝映。