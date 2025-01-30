百億闊太與繼女一家滑雪度歲　閃嫁大25歲富商自信曬素顏貼地大方

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年37歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活，經常周遊列國。近日李美慧一家外遊滑雪度歲，她在IG曬出多張合照，並寫道：「大年初一，要做什麼？當然是努力做運動啦😁恭喜發財！祝大家心想事成！萬事如意！工作順利！」

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

滑雪。（IG@vivi326）

滑雪。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

相中所見，李美慧囡囡同囝囝都以賀年造型出鏡，相當喜慶。而今次同行的還有曾文豪與前妻楊穎欣的大女曾昭怡一家，當中李美慧以素顏上陣，自然大方，其實李美慧嫁給曾文豪後不時都會以素顏示人，不會像其他闊太一樣刻意打扮自己，由此可見她對自己的狀態有信心！

喜慶。（IG@vivi326）

一家人外遊滑雪度歲。（IG@vivi326）

一家人外遊滑雪度歲。（IG@vivi326）

一家人外遊滑雪度歲。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

同行的還有曾文豪與前妻楊穎欣的大女曾昭怡一家。（IG@vivi326）

同行的還有曾文豪與前妻楊穎欣的大女曾昭怡一家。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

李美慧曾在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，之後她隻身到內地發展，不但講得一口流利普通話，更識四種口音，包括東北、湖北、河南及北京，她由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是她回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年就結婚，雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

李美慧在《深宮計》中飾演宮女。

2018年結婚。（視覺中國）

閃婚！（視覺中國）

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

榮升百億闊太！（IG@vivi326）

去沙灘玩。（IG@vivi326）