保錡與陳百祥合照掀脫粉潮　193一舉動被指割席後鬧爆網民冇邏輯

ERROR成員保錡（Poki）日前在社交平台分享一張與「叻哥」陳百祥的合照，自居「Viutv叻仔」，寫道：「很多網民稱呼我為Viutv叻仔，在演唱會中努力練習了一段時間《我至叻》一氣呵成Rap加唱，得到了叻哥本尊稱讚。叻仔 + 叻哥，終於能夠合照了。」合照一出，隨即引來部分網民不滿，甚至出現「脫粉潮」，情況嚴峻。

保錡與陳百祥合照，自居「ViuTV叻仔」，引起脫粉風波，他於一日後將照片刪去。（IG@k_p0k1）

事件引起網民討論，認為保錡是申請被網民「開年」，又有人提到生前與保錡一同參與「大埔民間體育會」的好友柳俊江，指他都不會希望見到保錡與叻哥合照等等。有網民批評保錡的做法更會連累到ERROR的三位隊友，193都有回覆，更竟被指割席。有網民說：「見到保錡咁愛陳百祥，好多fans又鬧又剩，Fans係唔會影響到偶像既意向，但可以決定自己鐘意邊個偶像，只能講句可惜。由騙子努力改過變成一個藝人，忽然就選擇一條好難回頭既路，定係香港太細滿足唔到佢哋四個既胃口？」

網民認為，保錡貼相前冇諗後果，指他會拖累ERROR隊友。（IG@error.weare）

193回覆一句：「四個？」有網民就認為他這句話的意思，是意圖與保錡割席，質問他：「同一隊人，有福同享，有鑊唔使一齊孭？」、「歌詞就四歸一，出事就……」不過193就繼續搶口反擊，分別回應：「你連一個follower都冇，講經咩？你現實中識返幾個朋友學吓咩係邏輯、點樣同人傾偈相處先啦毒X」以及「你細個閱讀理解係咪零分？定係你外國返嚟唔識中文？唔好衝出嚟柒先，樓主問係咪香港大細滿足唔到四個胃口，所以我先問點解係四個，因為我唔能夠代表其他人嘅立場，但我知道自己非常滿足於香港娛樂圈發展。」

193因保錡叻哥的事件，與網民罵戰。（IG@deniskwok193）

193因為一句「四個？」留言被認為與保錡割席，他卻斥對方冇邏輯、毒X。（Threads）

193否認割席，問網民閱讀理解是否0分，他澄清自己非常滿足香港娛樂圈發展。（Threads）

有粉絲力撐193，但亦有人不滿他的言論，不過193其後刪走留言，原發文者就再留言：「其實同佢討論唔係問題，問題係佢有部份fans無邏輯得好緊要，再加上有一班好憎『錯誤』又會同一時間人身攻擊，好地地就變咗無營養互X。其實睇外國團都知，團員瀨野除咗退團之外，無可能成團唔受影響，同理就係當你成團前就要有認知，自己既行為會影響/代表個團」他更希望粉絲小心發言，免挑起「街客」仇恨。而另一邊廂，保錡已將與叻哥的合照刪去，並另發文表示自己沒有忘記，也一直堅持，坦言早已估計到網民反應等等，詳見另稿。