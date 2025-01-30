娛圈女強人寫揮春手字原來超靚　為藝人題字盼換到謝霆鋒演唱會飛

新年其中一個習俗，當然是寫揮春。而有一位娛圈女強人，年年都有幫公司同事寫揮春的習慣，蛇年就在公司「開壇」寫了50張，網民驚訝她寫的字超靚，指她「靚人靚字」。

娛圈女強人每年都有幫公司同事寫揮春，蛇年就在公司「開壇」寫了50張，網民驚訝佢手字超靚。（IG@manifokfok）

這位女強人便是英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani），她貼出一段幫同事寫揮春的片段，「其實我揸筆係唔正宗㗎，但係你又吹我唔脹。」因為她的字確實很好看，她為同事寫下：「首首冠軍」、「精力充沛」等揮春，期間老闆楊受成博士亦現身，祝各位身體健康、生意興隆、財源滾滾、個個都發達等。

霍汶希（Mani），她貼出一段幫同事寫揮春的片段，「其實我揸筆係唔正宗㗎（IG@manifokfok）

但因為佢揸錯筆手字都好靚，所以大家「吹佢唔脹。」（IG@manifokfok）

Mani為同事寫下「首首冠軍」、「精力充沛」等。（IG@manifokfok）

期間老闆楊受成博士亦現身，祝各位身體健康、生意興隆、財源滾滾、個個都發達等。（IG@manifokfok）

之後就到關智斌（Kenny）出現，Mani問他是否要題字，他搞Gag問：「提放騙子？」最後他叫Mani寫「斌斌有禮」，寓意自己會收到很多禮物，而Mani就竟要求他以一事做回禮：「希望你可以幫我搵到謝霆鋒嘅飛。」Kenny即刻說走先。Mani最終寫了50張揮春，網民都驚訝她寫字好好看，叫她出年去英皇的0 e:ffect概念店擺檔寫揮春。

Kenny每年都被Mani手字驚艷。（IG@manifokfok）

最後他叫Mani寫「斌斌有禮」，寓意自己會收到很多禮物。（IG@manifokfok）

Mani身為英皇高層，竟然冇演唱會飛，要求關智斌以一事做回禮：「希望你可以幫我搵到謝霆鋒嘅飛。」（IG@manifokfok）

Mani最終寫了50張揮春，網民都驚訝她寫字好好看，叫她出年去英皇的0 e:ffect概念店擺檔寫揮春。（IG@manifokfok）

除了寫揮春，Mani與各英皇同事亦有去楊受成博士家中拜年。（IG@manifokfok）