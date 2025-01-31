53歲黎姿攜三名愛女做義工當繪畫老師　巴掌臉比女童還細小！

自退出幕前接手胞弟美容生意後，現年53歲的黎姿（現名馬黎珈而）公私兩忙，與富商馬廷強結婚17年，兩人育有三名可愛女兒。但再忙她都抽空陪囡囡感受世界，日前齊齊去做義工相當有意義。



53歲的黎姿（現名馬黎珈而）退隱多時風采依然。（IG：@gigilai_official）

53歲的黎姿（現名馬黎珈而）退隱多時風采依然。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）與家人感情要好。（IG：@gigilai_official）

乘著放假黎姿帶同3名女兒，參加義工活動擔任畫畫導師，與一班小朋友度過愉快時光。黎姿上載多張照片，見到她想當專心教導，小朋友拿著畫作時笑得相當燦爛，臉龐竟比身旁的女童還要小，明符其實的巴掌面果然星味無法擋。

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）專心教小朋友作畫。（IG：@gigilai_official）

黎姿留言：「來到成長希望基金會的活動🌼和三個女兒一起成為畫畫小導師！🎨 教小朋友們用色彩表達自己的情感，令我感受到無比的滿足與快樂。每一筆每一畫中，都看得見小朋友們對學習的熱愛與期待✨讓我們度過了一段開心又有意義的時光！希望更多人能加入我們的行動，為他們的未來添上一筆美好的色彩，讓愛與關懷在社區中持續發光！💖 在這個農曆新年，和一眾小朋友祝大家新年愉快，心想事成，身體健康，生活如畫美麗！🐍🌈」

黎姿（現名馬黎珈而）用3朵花遮蓋女兒樣貌。（IG：@gigilai_official）

黎姿（現名馬黎珈而）的巴掌臉比女童更細小。（IG：@gigilai_official）