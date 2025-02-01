90後歌手自爆童年慘事曾遭親人猥褻　創傷難以磨滅：把我痛醒

內地90後歌手李雨霏在網絡上小有名氣，在抖音平台擁有逾700萬粉絲追蹤，人氣相當強勁。然而，沒有想到在大年初二（30日）之日，他就自爆童年慘事曾遭到舅父猥褻，望透過自己的發聲，讓所有人都要重視這個問題。

李雨霏在網絡上有名氣。（李雨霏微博圖片）

因為過年時久未聯絡的舅父向她拜年，勾起她童年的創傷，她就自爆：「因為他小的時候對我做出過一些猥褻行為，包括但不限于拿我的手去撫摸他的下面，然後親我的嘴巴會伸出舌頭以及小的時候在我睡着的時候，他會拿涼席的那個竹條去戳我的下面，然後把我痛醒，我會一直都記得這些感覺，直到現在即便看起來，我平常是一個很能夠去緩和情緒的人，可能上一秒會生氣，但下一秒就好了。但是我其實這些事情都會一直壓抑在下面，因為我平常都是會把情緒壓過去。 隨着年齡的長大，以及心理老師正確的疏導，導致我越來越能接納，包容自己的任何情緒。」

李雨霏自爆童年曾遭舅父猥褻。（微博圖片）

回想起童年慘事時她一邊講一邊眼眶泛淚，當時她有將這件事情告訴媽媽，奈何沒有證據證明：「我是跟我媽媽說過這些事情的，我媽媽非常的生氣，但是由於我太小了，那會剛上小學，沒有任何的證據，我媽不能走任何法律的程序，也不能去殺了他。」隨着年齡增長心態上有轉變，她希望舅父能夠善良做人，安穩地度過餘生。

回想起童年慘事時，李雨霏一邊講一邊眼眶泛淚。（微博圖片）

至於這件事情已發生多年了，在這個時候自爆，是因為她同舅父講起童年這件事情，但對方表明不記得有做過這件事情，令她聽後相當憤怒不開心，所以望透過這個視頻為有相同經歷的人發聲以及要讓大家重視這個問題：「我認為這個世界上一定有非常非常多和我經歷過同樣的事情的朋友，我認為沒有證據不是你能夠去矢口否認刷洗我記憶的一個理由，它永遠都會存在受害者的記憶裡，希望所有的人都要重視這個問題，不要用任何的行為去傷害你身邊的人，尤其是你的親人。」