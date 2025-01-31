千禧男神相約成龍洛杉磯聚會過年　最新容貌肥腫難分髮線極高

現年50歲的男神吳彥祖近年主力集中於荷里活發展，現時他在世界各地已經擁有極高的人氣。吳彥祖今日（31日）在IG分享於洛杉磯與成龍相約聚會，並且發文寫上：「大約六年沒見面後，很高興能與我最有影響力的導師之一傳奇人物Jackie Chan一起度過農曆新年。」照片中可見二人的最新狀態，不過講到容貌方面男神吳彥祖肥腫難分，相反年紀較大的成龍狀態略勝一籌。

吳彥祖近年主力集中於荷里活發展，先後拍攝多套大製作。（視覺中國l）

吳彥祖最新容貌肥腫難分

從吳彥祖所分享的合照可見成龍當天穿上有熊貓標誌的外套示人，而且戴上圓框眼鏡相當斯文，皮膚狀態極佳。另外吳彥祖則穿上藍色上衣配搭頸巾示人，當他笑起來的時候臉形特別腫脹，而且明顯看到髮線極高，有別於當年男神的形象。

吳彥祖相約成龍洛杉磯聚會過年。（IG圖片）

吳彥祖發文繼續指與成龍的相識點滴：「回想到 1997 年在一次聚會中被他介紹，30 秒內他就向我要了電話號碼。第二天，他的經紀人 Willie Chan 打來電話，剩下的就都變成歷史了。我在JC集團管理了11年，拍了4部電影，其中《新警察故事》是我最經典的反派角色之一，《新宿事件》是我最難忘的。我從這個人身上學到了很多東西，但幾乎沒有學到如何戰鬥或採取行動。我很感激生活中有Jackie Chan！」

吳彥祖較早前分享的照片明顯額頭的髮線勁嚴重，靚仔模樣瞬間陷入蒼老狀態。（抖音照片）