陳小春憶童年日子艱辛過年要放牛　沖涼要入井食帶黃米飯

現年57歲的陳小春在2010年與應采兒結婚，婚後育有兩子，一家四口相當幸福。現時的他雖然家庭美滿幸福，但童年的日子卻過得辛苦，近日他在綜藝節目《聲生不息大灣區季》中回憶起童年過年往事，原來小時候回鄉過年的他要到山上放牛，用井水洗澡等，日子雖過得簡單純粹，但他覺得很美好。

一家四口幸福。（應采兒微博圖片）

在節目上回憶起過年往事時，童年的回憶似乎令陳小春難以忘記，小時候跟着父母回鄉過年，他並不是高枕無憂甚麼都不用做，幾乎要從早上做到傍晚，他表示：「一大早叫我牽着牛去山上裡吃草，吃到四、五點就騎着牛回來，就在那個井裡面就洗澡，洗完澡就吃晚飯。我記得那個時候吃的米飯還是帶點黃的，那個時候是很簡單，很純粹的。」雖然並不是過着富有生活，但這種日子他覺得是很美好的。

陳小春回憶起童年過年難忘事。（微博圖片）

陳小春童年生活相當辛苦。（微博圖片）

家庭背景、文化水平不高的陳小春，其兒子Jasper年紀輕輕已懂得多種語言，早前他還用全英語演講獲得不少好評，身為父親的陳小春甚感自豪：「我看到他演講是很開心的，（他講得蠻激情）而且有邏輯，這個是我兒子，我是沒邏輯，他講得那麼有邏輯，我的祖宗聽完了會很開心的，沒人學歷那麼好了，不錯，我覺得一定有一種優越感了。」