盤點近5年TVB農曆新年劇集　《富貴千團》外得呢套稱得上「賀歲」

無綫電視（TVB）於農曆新年期間播出《富貴千團》（前名：OPM），這套劇集為2021年拍攝，由黃庭鋒及湯洛雯，蔣志光、歐陽偉豪、張寶兒、黃嘉樂、黃子恆、傅嘉莉及泰臣主演，集懸疑，搞笑，輕鬆於一身的時裝喜劇，配合上詐騙做劇集主軸的題材，作為賀歲劇集實在相當不錯。

呢集《富貴千團》畫風突變，大玩制服誘惑。(截圖)

雖然過往5年，除了農曆新年特備節目，電影外都沒有太大分別，但可能是香港人習慣一邊食團年飯一邊「撈電視汁」吧，所以幾乎每個新年播出的劇集也十分有誠意。

2020年農曆新年為1月25日，當時就有張兆輝、蕭正楠、洪永城等人主演的商戰劇《黃金有罪》及1月20日首播的《大醬園》。

劇名有「黃金」兩個字，放在新年播都算合時。（《黃金有罪》劇照）

《大醬園》劇照

2021年農曆新年為2月21日，當其時亦有《失憶24小時》和《大步走》，雖然兩套劇集均與新年無關，不過《失憶24小時》也尚算一套有深度，有追看性的劇集。

懸疑劇通常都唔錯。(《失憶24小時》劇照）

好唔好睇就見仁見智。（《大步走》劇照）

2022年農曆新年於2月1日，這個時間點分別有由由陳展鵬，唐詩詠，陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋等人主演的《鐵拳英雄》的中段，以及由一眾迎演員出演的《青春不要臉》結局篇。前者充滿緊張刺激的打鬥場面，後者以後生仔掛帥，懷舊行先。以新年期間煲劇來說，算是相當不錯。

過年不外乎都係睇搞笑片，或打鬥片。（《鐵拳英雄》劇照）

以後生仔掛帥，懷舊行先。（《青春不要臉》劇照）

2023年1月22日為農曆新年，當年TVB特別準備了薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆 等主演《黃金萬両》。金燦燦的服飾，捧着一個金元寶的薛家燕，一睇海報便知是賀歲劇。全劇7集由年三十播到年初七。另外同期也有陳豪、龔嘉欣、周嘉洛及江嘉敏主演的《新四十二章》。

TVB好應該每年拍一套類似《黃金萬両》的賀歲劇集。（《黃金萬両》劇照）

由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪主演的《新四十二章》亦是四套台慶劇之一。（《新四十二章》劇照）

踏入2024年2月10日，就分別有《本尊就位》和《狀王之王》兩套古裝劇集，前者屬小本製作，後者由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明及陳浩民等主演，卡士明顯吸引得多。

《本尊就位》算還好啦。（《本尊就位》劇照）

賣點好多，但係收視就只屬普通。（《狀王之王》劇照）