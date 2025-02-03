Anson Lo、Jeremy自揭「追星」史　K-POP改變人生連鏡粉也受惠

MIRROR 95line下月與宣美開騷，過年期間小休幾日即進行排練。（葉志明攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）將聯乘韓國天后宣美（SUNMI）下月在亞博開騷，對於向來熱愛K-POP嘅兩位來說，完全係成就解鎖，早前快閃首爾去到1 Million Dance Studio排舞時，嘉獲SUNMI探班，95line緊張到只係識講안녕하세요（你好）。

除K-POP外，Anson Lo小時候亦因教母關係，煲過不少韓劇，當中包括《天國的階梯》。（葉志明攝）

K-POP打開新世界 AL孖教姐跳f(x)

1 Million Dance Studio為韓國最大規模的舞蹈工作室，原來Anson Lo早年曾在上址學跳舞，如今以藝人身分再訪，回憶滿滿。KPOP熱潮直捲全球，Anson Lo中學時拉埋教姐喺屋屋企跳f(x) 嘅《LA chA TA》，訪問中毫不留情踢爆教姐無跳舞天份，十分好笑。「K-POP令我發現自己原來鍾意跳舞，我會自己上網學，然後對鏡cover，到大學時正式學跳舞。」Jeremy因少女時代《Gee》而打開了新世界，更曾計劃到韓國做練習生。「最後以MIRROR出道，將以往睇K-POP經驗用喺自己表演上。所以我會覺得我哋要做好啲，可能會因而影響某啲人有咁嘅夢想。」

Jeremy將在音樂會上首唱新歌《活》。（葉志明攝）

95line追星回憶錄

貴為天團成員，Anson Lo同Jeremy獲萬千「神徒」與「Unicorn」擁戴，但誰沒有一顆追星心？講到「人生之最的演唱會」，Jeremy即爆2019年與Anson Lo結伴到澳門睇BLACK PINK演唱會，門票係由「好有錢」嘅Anson Lo所付！二人勇闖搖滾區，Anson Lo成功與Lisa有眼神接觸，事隔6年再次演繹「佢對住我笑！」依舊興奮，亦因為Lisa一笑，令95line深深明白Fan service有幾重要。 「因為fans可能就係為咗嗰一刻，對住佢笑、或做啲佢哋想做嘅嘢，係可以令佢哋開心好耐，你睇我哋而家講返都咁開心。」

95line表示去年已年會與韓星合作，但直到今年1月才知道對方是宣美，超驚喜。（葉志明攝）

Jeremy為「少時」獻第一次

身為睇騷之鬼嘅Jeremy，當年為睇少時，曾打算通宵排隊買飛，但最後敵不過睡意。「第二朝早啲起身，輪到我買飛時，前面個人剛好買晒，真係喊出嚟，後來佢加場，我返學時偷偷打電話畀姑姐叫佢幫我買飛，嗰次係我第一次睇韓團演唱會。」單拖勇闖搖滾區， Jeremy仲記得自己開場已急尿，但由於被「於」在中間，所以唯有忍到完場返屋企，完全係挑戰膀胱極限。

+ 10

hair: Denny Ku @CHIC Private I salon（Anson Lo ）、Lydia Yung @CHIC Private I salon（Jeremy）

⁠⁠makeup: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe:Mr Porter（Anson Lo ）、Shiatzy Chen （Jeremy）

Stylist: PIPA Creative