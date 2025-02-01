魏浚笙Beanies任澳門春節壓軸跳唱 　Cover《孤獨美食家》合唱版

大年初三晚，魏浚笙Jeffrey與唱作女子組合Beanies得到澳門旅遊發展局的邀請，為年度重點賀年活動「2025農曆新年花車匯演之金鱗昇輝歡樂春節」任壓軸表演嘉賓，大會特別炮製《喜氣洋洋》x《APT.》的medley，由Jeffrey與Beanies加上30位dancers合唱合跳，充滿能量及快樂，全場氣氛高漲！

大年初三晚，魏浚笙Jeffrey與唱作女子組合Beanies得到澳門旅遊發展局的邀請！

Jeffrey與Beanies加上30位dancers合唱合跳，充滿能量及快樂，全場氣氛高漲！

演出完後，Jeffrey與Beanies返回後台欣賞煙花匯演，期間，與眾舞蹈員合照留念，而其他表演者排隊分別與Jeffrey及Beanies合照，令到後台變成集郵熱點！這個春節活動對澳門來說是年度大騷，所以在演出前一星期，Jeffrey與Beanies在香港特別抽空排舞及練歌，5個女仔加1個男仔的六人組合，初次合作表現得有點拘𧫴，不過，排舞短短30分鐘後很快便打成一遍，特別是排舞期間互相有不少蝦碌動作，帶來了不少歡樂！

演出完後，Jeffrey與Beanies返回後台欣賞煙花匯演，期間，與眾舞蹈員合照留念！

這是Jeffrey與Beanies首次在澳門參與盛大的賀年活動，應節發了新年財，所以大家都很開心，希望今年賺多啲，接多些工作！Beanies五位成員表示，已有幾年沒有到澳門遊玩，趁綵排後有幾小時的休息時間，便出動尋覓美食，她們去了一間已有四十多年歷史的葡西餐廳食開年飯，吃了一餐美味的葡西菜，由於吃得太飽，為免演出時肚凸凸，所以，最後放棄坐保姆車，借步行返會場加速消化，以最佳狀態演出。

Beanies五位成員表示，已有幾年沒有到澳門遊玩，趁綵排後有幾小時的休息時間，便出動尋覓美食。

Jeffrey早前推出新歌《孤獨美食家》，Beanies即場為Jeffrey cover他的新曲，Jeffrey亦與她們玩埋一份，來了一個6人的《孤獨美食家》不孤獨合唱版，別有一番味道，有很多網民留言希望可以聽到full version！