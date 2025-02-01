鄭丹瑞大女鄭瑤過大禮　巨型流星錘龍鳳鈪最搶Fo：蛇年家有囍事

鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），當中鄭瑤在去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，鄭丹瑞當時亦有在社交平台曬出見證女兒註冊的照片，送女兒出嫁的他都不禁眼濕濕，場面感人。今日（1日）鄭瑤在IG曬出過大禮的照片，並寫道：「蛇年家有囍事！🤗🥰🍊🧧🎊#過大禮」

鄭丹瑞同女兒感情好好。（IG@zanetacheng）

鄭瑤在去年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚。（IG@zanetacheng）

榮升人妻。（IG@zanetacheng）

當時鄭丹瑞在IG宣布正式榮升做外父，他曬出大女註冊結婚的照片，並寫道：「一定要幸福喔！」（IG@happyeggba）

鄭瑤從後攬住爸爸，兩人不禁眼濕濕，可見鄭丹瑞都十分不捨女兒出嫁。（IG@happyeggba）

Sweet！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

Sweet！（IG@zanetacheng）

相中所見，鄭瑤同父母都穿上紅色衫，十分喜慶，而牆上就貼上一大個「囍」字，左右兩邊又貼了「百年好合」及「佳偶天成」，鄭瑤搭着爸爸鄭丹瑞同媽媽膊頭合照，鄭丹瑞更拎着寫有「囍」及「回禮金」、「百年好合」字樣的大利是！而台上擺放了大量鮑參翅肚、瑤柱、花膠等名貴海味及美酒，正中間還有一對巨型流星錘龍鳳鈪，相當吸睛！

過大禮！（IG@zanetacheng）

過大禮！（IG@zanetacheng）

旦哥。（IG截圖）

一家人。（IG截圖）

幸福！（IG@zanetacheng）

鄭瑤於去年情人節正式公開戀情。（IG@zanetacheng）

之後常常放閃，好幸福！（IG@zanetacheng）

Zaneta宣布做人妻！（受訪者提供）

Jacob同Zaneta一樣熱愛藝術，經常睇展覽。（IG@zanetacheng）

去年3月，Zaneta在巴黎工作中過33歲生日，Jacob特登飛過去，原來當時已求婚！（IG@zanetacheng）

Zaneta曾於英國中學會考考獲11A佳績，在美國修畢英國文學及政治學後，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言。（IG@zanetacheng）

學霸！（IG@zanetacheng）

Fit！（IG@zanetacheng）

Fit！（IG@zanetacheng）