混血女星淡妝出鏡賀蛇年　低抄自拍驚現大眼袋雙下巴仙氣盡失

50歲的譚筠怡（Gwennie）是中英混血兒，90年代16歲時參加「劉德華夢中情人選拔」奪冠入行，拍過幾部港產片，可惜星運平平。後來譚筠怡淡出幕前轉行從商，定居美國並成為珠寶設計師，前年她上載了現身康城影展的照片，一頭長捲髮的她穿上超低胸黑色長裙，中門大開直接到肚臍，大騷豐滿身材，保養得相當不錯！不過，已有逾半年沒有更新IG的譚筠怡，今日（1日）年初四，分享與蛇合照，淡妝下驚現急速衰老狀況，仙氣盡失，與昔日女神形象有好大分別。

譚筠怡（Gwennie）是中英混血兒，前年現身康城影展，身材樣貌Ffit到爆。(ig@gwennietam)

仙氣十足。(ig@gwennietam)

譚筠怡一身紅噹噹祝大家「恭喜發財 身體健康」，雖然是「鬼妹仔」，但譚筠怡亦好應節專登在「安康全家」揮春前留影。另一張相見她拿起一條疑似雙頭蛇，笑容燦爛露出雪白而整齊的牙齒，但由於只化了淡妝，簡單塗唇膏，見到有好明顯的黑眼圈及大眼袋，左邊眼袋更有兩條深紋，令平時仙氣滿溢的她顯得頗蒼老。譚筠怡完全放飛我自，在藍天下用邪惡視覺「低抄」由下影上去，令雙下巴無所循形。

(ig@gwennietam)

(ig@gwennietam)

譚筠怡寫道：「蛇王咗一排，蛇年係時候出番嚟。首先同大家拜個年！Took a long break from social. Easing back into it. Wishing everyone a Happy Lunar New Year 🧧🐍😊」

譚筠怡指自己蛇咗一王排。(ig@gwennietam)

譚筠怡出道後加入亞洲電視，拍過《李小龍傳》、《城中姐妹花2之子夜情人》、《影城大亨》等劇集；其後轉戰電影，拍完《記得...香蕉成熟時》後一度被視為女神，可惜後勁不繼，2000年接演三級片《獸性新人類》，雖然沒有露點演出，但與「肥屍」梁焯滿有不少大膽場面。不過，事業未有起色，反而負面新聞多多，有傳譚筠怡去完汶萊回港即用3,000萬購入豪宅，捲入女藝人「掘金風波」，她否認堅稱沒有去過汶萊，只是去加拿大賣胸圍底褲賺錢。

譚筠怡拍《李小龍傳》時，吳大維做主角，影帝張家輝仍是配角。（影片截圖）

譚筠怡淡出幕前轉行從商，定居美國的她成為珠寶設計師。(ig@gwennietam)

48歲時的游水片段。(ig@gwennietam)

48歲時的她身材衣然fit爆。(ig@gwennietam)

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譚筠怡《獸性新人類》大尺度演出：