混血女星淡妝出鏡賀蛇年　低抄自拍驚現大眼袋雙下巴仙氣盡失

50歲的譚筠怡(Gwennie)是中英混血兒,90年代16歲時參加「劉德華夢中情人選拔」奪冠入行,拍過幾部港產片,可惜星運平平。後來譚筠怡淡出幕前轉行從商,定居美國並成為珠寶設計師,前年她上載了現身康城影展的照片,一頭長捲髮的她穿上超低胸黑色長裙,中門大開直接到肚臍,大騷豐滿身材,保養得相當不錯!不過,已有逾半年沒有更新IG的譚筠怡,今日(1日)年初四,分享與蛇合照,淡妝下驚現急速衰老狀況,仙氣盡失,與昔日女神形象有好大分別。

譚筠怡(Gwennie)是中英混血兒,前年現身康城影展,身材樣貌Ffit到爆。(ig@gwennietam)

仙氣十足。(ig@gwennietam)

譚筠怡一身紅噹噹祝大家「恭喜發財 身體健康」,雖然是「鬼妹仔」,但譚筠怡亦好應節專登在「安康全家」揮春前留影。另一張相見她拿起一條疑似雙頭蛇,笑容燦爛露出雪白而整齊的牙齒,但由於只化了淡妝,簡單塗唇膏,見到有好明顯的黑眼圈及大眼袋,左邊眼袋更有兩條深紋,令平時仙氣滿溢的她顯得頗蒼老。譚筠怡完全放飛我自,在藍天下用邪惡視覺「低抄」由下影上去,令雙下巴無所循形。

(ig@gwennietam)

(ig@gwennietam)

譚筠怡寫道:「蛇王咗一排,蛇年係時候出番嚟。首先同大家拜個年!Took a long break from social. Easing back into it. Wishing everyone a Happy Lunar New Year 🧧🐍😊」

譚筠怡指自己蛇咗一王排。(ig@gwennietam)

譚筠怡出道後加入亞洲電視,拍過《李小龍傳》、《城中姐妹花2之子夜情人》、《影城大亨》等劇集;其後轉戰電影,拍完《記得...香蕉成熟時》後一度被視為女神,可惜後勁不繼,2000年接演三級片《獸性新人類》,雖然沒有露點演出,但與「肥屍」梁焯滿有不少大膽場面。不過,事業未有起色,反而負面新聞多多,有傳譚筠怡去完汶萊回港即用3,000萬購入豪宅,捲入女藝人「掘金風波」,她否認堅稱沒有去過汶萊,只是去加拿大賣胸圍底褲賺錢。

譚筠怡拍《李小龍傳》時,吳大維做主角,影帝張家輝仍是配角。(影片截圖)

譚筠怡淡出幕前轉行從商,定居美國的她成為珠寶設計師。(ig@gwennietam)

48歲時的游水片段。(ig@gwennietam)

48歲時的她身材衣然fit爆。(ig@gwennietam)

