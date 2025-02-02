方力申同「鄧麗欣」復合？　女方甜蜜被抱入懷網民極興奮！

方力申與鄧麗欣這對昔日「金童玉女」組合是不少網民的集體回憶，兩人不止是情侶更象徵着一段愛情的悲歡離合。可惜的是，兩人的10年愛情長跑最終未能夠開心結果。方力申與鄧麗欣分手後各自各精彩，方力申經營游泳班，最近成為《聲生不息》主持人，而鄧麗欣也在電影圈大放異彩。

方力申與鄧麗欣拍拖10年。（劇照）

方力申與鄧麗欣。（資料圖片）

近日有網民在內地社交平台上貼出一張「鄧麗欣」緊靠在方力申肩膀上的合照，並寫道：「見面多少次·心動多少次·是方力申呀~你錄制前 再見一面吧，開心」。相中的方力申也毫不避諱，幾乎是臉貼臉，舉着手機與「鄧麗欣」自拍。

方力申同「鄧麗欣」復合？其實只是人有相似。（網上圖片）

其實相中的「鄧麗欣」並不是鄧麗欣，而只是一位內地女粉絲。不過十分多網民自言「認錯人」：「真的是以為鄧麗欣才點進來」、「女方太像麗欣了」、「還以為他倆又在一起了」

方力申同「鄧麗欣」復合？其實只是人有相似。（網上圖片）

攝理教主性侵終審判囚17年 方力申女友葉萱：我可以重新開始了

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國邪教秘辛，其中「攝理教」教主鄭明析涉及性侵上百名女信徒，震驚全球。當中，方力申女友，來自香港的受害者葉萱（Maple Yip，韓文名：鄭秀晶）勇敢指控鄭明析惡行。

方力申女友葉萱曾在Netflix講述韓國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》指控攝理教教主鄭明析性侵她。(《以神之名：信仰的背叛》預告片的截圖)

據韓媒最新報道，最終最高法院昨日認定，二審在採納證據和判決中不存在法理上的誤解，認為受害信徒因被精神控制在心理上無法做出抵抗，裁決鄭明錫准強姦和准強制猥褻罪成立，判囚17年，帶電子腳鐐15年，今後10年禁止在兒童和青少年相關設施和殘疾人福利設施就業。 - 判決後，挺身而出指控鄭明析的葉萱（Maple）就有聯同紀錄片的製作人曹聖鉉一同召開記者會。她稱這是一場漫長的鬥爭：「雖然17年的刑期無法彌補我受到的傷害和所有痛苦，但至少能保證今後不會再有新的受害者出現，這一點讓我感到欣慰。」而現年30歲的葉萱亦表示，自己那段時間在香港因事件而精神受困擾，她在事件被揭發後找不到工作，前路迷茫。但現在一切都已結束：「我想我可以重新開始了。」