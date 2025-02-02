痞子無間道｜周嘉洛繼續做「廢柴」與朱敏瀚爭住娶「惡臭」陳瀅

第一輯《痞子殿下》於2022年播出時叫好叫座，續集《痞子無間道》將於2月10 日起播出，除四位主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒外，還有麥美恩、車婉婉、曹永廉、黃子恆、韋家雄、何泳芍等演出。

無綫官方人物介紹滲透著濃濃的「動漫風」。

無綫官方人物介紹滲透著濃濃的「動漫風」。

無綫官方人物介紹滲透著濃濃的「動漫風」。

無綫官方人物介紹滲透著濃濃的「動漫風」。

今日無綫官方發布《痞子無間道》最新真‧故事大綱：

「好人不是好人，壞人不是壞人，細作不是細作，無間道不是無間道！」在「魯仁縣」長大的費仁（周嘉洛飾）與大力義妹高強（王灝兒飾），因為一張「彩票」逼於無奈加入捕快行列，二人雖然全程撞板多過食飯，激到頂頭上司黃佘（曹永廉飾）及秦思朗（麥美恩飾）生蝦咁跳，但最後卻誤打誤撞接獲特殊任務—深入三不管地帶—「壹將宮城」，尋找失聯細作（間諜）。

惡名昭彰的「壹將宮城」，由四大門派坐陣，表面和平相處、實質各懷鬼胎，在表面歌舞昇平的包裝下，「壹將宮城」唯一大台戲班日日好戲連場，但原來掌管大台的「徐意門」，現任當家符玲（陳瀅飾）背後有段可歌可泣的愛情故事，不幸守寡的她、要遵守父訓，只能嫁給拔出寶劍的人！結果，費仁與衙門內應慕容恭梓（朱敏瀚飾）同一時間糊里糊塗地一同將寶劍拔出成為候選姑爺，未獲符玲選中的更要喪命，事件反轉「壹將宮城」！

天生一副好身手嘅「費仁」周嘉洛，人如其名係一名古代廢青。

天生一副好身手嘅「費仁」周嘉洛，人如其名係一名古代廢青。

陳瀅角色符玲唔單止臭味沖天，仲要相當牛王妹。

朱敏瀚個角色任何時間、任何地點、面對任何人物都能夠發揮驚人電力。

朱敏瀚個角色任何時間、任何地點、面對任何人物都能夠發揮驚人電力。

JW嘅角色唔單止夠大力又夠快手快腳，仲要好鬼可愛，絕對係《痞子》嘅搞笑擔當。

同日無綫還公布了八大角色姓名及人物性格，分別是「嗜賭小混混」費仁（花名：掗拃，周嘉洛飾）、「徐意門大家姐」符玲（陳瀅飾）、「大力疾速女」高強（花名：刀疤強，JW飾）、「粉唇電眼美男」慕容恭梓（朱敏瀚飾）、費仁娘親辛媛潔（車婉婉飾）、「魯仁縣衙門新任捕長」黃佘（曹永廉飾）、「魯仁縣衙門捕長」秦思朗（麥美恩飾），及「徐意門頭馬」范泰帥（黃子恆飾），當中車婉婉及黃子恆更是第二季才加入《痞子》系列。

四位主角落足力宣傳，唔單止拍趣劇，仲要唱埋歌兼跳埋舞，誠意十足。

四位主角落足力宣傳，唔單止拍趣劇，仲要唱埋歌兼跳埋舞，誠意十足。

四位主角落足力宣傳，唔單止拍趣劇，仲要唱埋歌兼跳埋舞，誠意十足。

昨晚無綫在黃金時段播出的新一輪官方預告片，亦集中介紹了劇中四大主角，包括好運又無能的「世界級濕廢柴」費仁（周嘉洛）、生人勿近的 「世界級臭牛屎」符玲（陳瀅）、傻得勁Man勁有Power的「世界級傻白甜」高強（JW），及電力驚人、氹女不分嫰中青、美或醜的「世界級比卡朱」的慕容恭梓（朱敏瀚）。值得留意的是，周嘉洛的人物介紹雖然只有短短幾秒，但已盡顯其敏捷身手，不但在懸空且移動中的梯級上走動自如、而且還做出超標準一字馬！至於陳瀅角色的獨特之處，是雖然打扮夠晒省鏡，但卻長期遭一群蒼蠅圍住氹氹轉、加上「聞者掩鼻」，感覺惡臭難擋！到底四肢發達的「廢柴」周嘉洛，與「惡臭」陳瀅會展開一段怎樣的愛情故事？密切留意2月10日晚首播的《痞子無間道》。

周嘉洛仲扮埋財爺，同三位好拍檔趁新春期間大唱賀年歌。

佻皮嘅佢哋，仲連雀屎都拎嚟搞Gag，創作力量同幻想夠晒嚇人一跳。