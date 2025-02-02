28歲「球壇女神」Kylie C.性感再現賀歲盃　網民熱烈討論：真狡猾

去年「足球女神」Kylie C. 鄭杞瑤 以一身鮮紅色緊身衫造型出席賀歲盃足球賽盛事，拿着咪牌訪問在場球員及嘉賓時實在搶「Fo」，就連受訪者鄧月平都即時被比下去。今年繼續有賀歲盃足球賽，而Kylie C. 鄭杞瑤的衣着更比往年精彩，有網民更開po寫「真狡猾，老是常出現」。

去年「足球女神」Kylie C.以一身鮮紅色緊身衫造型出席賀歲盃足球賽盛事。（截圖）

去年「足球女神」Kylie C.以一身鮮紅色緊身衫造型出席賀歲盃足球賽盛事。（截圖）

去年「足球女神」Kylie C.以一身鮮紅色緊身衫造型出席賀歲盃足球賽盛事。（IG@ckykylie）

不過今年，Kylie C. 的上身衣着就由去年的樽領冷衫變成了透薄，斜角剪裁露出香肩的緊身衫，下身亦跟足去年衣着穿上一條亮黑色皮裙。Kylie C. 出現在賀歲盃的短片在網上瘋傳，有網民更留言：「我係女人都覺得佢正。」更熱烈地圍繞她的身材展開討論，網民都表示短片中的她：「好動感！」

Kylie C.出場的畫面被網民熱烈討論。（網上圖片）

Kylie C.出場的畫面被網民熱烈討論。（網上圖片）

Kylie C.出場的畫面被網民熱烈討論。（網上圖片）

Kylie C.出場的畫面被網民熱烈討論。（IG@ckykylie）

仲有另一套衫。（截圖）

仲有另一套衫。（截圖）

Kylie C. 鄭杞瑤在IG分享短片，足足換了5套衫。（IG@ckykylie）

Kylie C. 鄭杞瑤在IG分享短片，足足換了5套衫。（IG@ckykylie）

Kylie C. 鄭杞瑤在IG分享短片，足足換了5套衫。（IG@ckykylie）

Kylie C. 鄭杞瑤在IG分享短片，足足換了5套衫。（IG@ckykylie）

Kylie C. 鄭杞瑤在IG分享短片，足足換了5套衫。（IG@ckykylie）

波牛女神30秒水著放題迫爆芒 網民睇到出晒血：又睇咗一粒鐘

27歲的足球主播鄭杞瑤（Kylie C.）出名身材勁，早前曾經在賀歲盃大曬逼爆上圍而人氣急升，有身材又識波，隨即成為球迷們心目中的足球寶貝。而鄭杞瑤向來亦不吝惜展示其美好天賦，經常在社交平台大派福利，昨日（13/11）鄭杞瑤不著波衫，換上多款性感泳裝示人，火辣程度令人窒息。

鄭杞瑤今日無預警下分享「swimwear outfits」換衫片段。（IG@ckykylie）

一件頭，fit到漏（IG@ckykylie）

靚。（IG@ckykylie）

震撼！（IG@ckykylie）