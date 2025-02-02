五索爆生女值錢過生仔　唔怕閂水喉：如果要坐正幾年前就要求咗

34歲「五索」鍾睿心因被爆做馬清鏗情婦而成為焦點人物，更因率直又誇張的言論而被封為「最強小三」（或 最強二奶）。雖然這些誇張事情孰真孰假就只得當事人知道，但「五索」鍾睿心這個人物就因為這個人設而成為流量密碼，吸引一眾網民、師奶「食花生」當正是連續劇一樣去追睇。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

除了「五索」鍾睿心本身經營的社交平台吸引網民之外，日前她成為《絲打圍爐》嘉賓，和練美娟、連詩雅一起大談與另一半馬清鏗相識的詳細經過也相當精彩！

五索與馬清鏗相戀9年間總共誕下4個小朋友。（網上圖片）

節目中她被問起是否生得愈多分得愈多錢，五索就表示所有仔女的出世紙寫上了爸爸的名字，她說：「實質收幾多錢？睇佢心情喎，每個都唔同，從來我要乜就有乜，所以冇一個計較。但係如果你話佢畀得最多錢，我覺得係生咗個女，物以罕為貴，我生咗4個仔，得一個女。其實佢成日畀錢我，因為屋企好多開支，不過最難忘係喺直升機過錢畀我，過咗7位數。」

「五索」鍾睿心成為《絲打圍爐》嘉賓，和練美娟、連詩雅一起大談與另一半馬清鏗相識的詳細經過。（《絲打圍爐》截圖）

其後，她又表示，大仔二仔年齡較大，都知道家庭情況，又謂會要求小朋友出門或去旅行時戴上口罩。因為五索不想他們被拍下照片後遭綁架，但小朋友均不願意戴口罩。練美娟問道，怕不怕以後被男方「閂水喉」。她也回答：「唔會，因為佢一早已經畀夠我哋！因為佢係一個好負責任嘅爸爸。我想講啲報道，成日話我坐正唔坐正，我想講其實我自己都唔知道我坐唔坐正，點解啲報道可以知得快過我？其實你有冇問過我想唔想坐正呢？如果我要坐正，幾年前一早就要求佢做呢件事啦，問題就係我唔想結婚。」

「五索」鍾睿心表示男方是一個負責任爸爸。（《絲打圍爐》截圖）

「五索」鍾睿心。（《絲打圍爐》截圖）

五索勁搶口笑網民太窮 住得「高」聽唔到haters意見：我真係好忙

農曆新年初三視為赤口，傳統認為人與人之間會較多爭拗，而五索亦應應節，日前就同網民「開年」。事緣她在Threads上拍片分享回應網民，表示《絲打圍爐》播出後收到「史無前例」地多的留言攻擊，她說：「話佢哋做乜搵我做嘉賓，憑乜搵我做嘉賓。」之後她就相當自豪地說：「因為命，命好咪做到嘉賓囉。」

新年流流，「五索」鍾睿心（Rachel）同網民「拜年」。（threads 截圖）

她又逐點反駁，指有網民鬧她「博上位」，其實她由始至終只接受過一間媒體訪問。她又說，有很多YouTuber拍片分析她以圖「搏流量」，但其實她自己只是憑心情做事。「你哋唔使分析，我都唔知自己做緊乜，單純係睇心情。如果嗰日好想搵人鬧咪鬧，點解我上《絲打圍爐》，因為單純我鍾意個節目囉。」