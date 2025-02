現年65歲的單立文(豹哥)與胡蓓蔚(豹嫂)1996年開始拍拖,相戀多年,於2008年修成正果,結婚17年依然恩愛,是圈中有名的模範夫婦。胡蓓蔚今年返娘家過年,玩得超開心,相信豹哥零意見。

豹哥豹嫂相視而笑。(IG:@paisleyhu)

豹哥豹嫂好恩愛。(IG:@paisleyhu)

豹哥和豹嫂去巴黎旅行(小紅書)

今年豹嫂於年廿八帶父母去上海5星級酒店Staycation,與父母一起嘆美食名菜,相當孝順!年初一豹嫂一家人則去了寺廟祈福,哄到媽媽笑聲不斷,有心又孝順。豹嫂發文:「過年帶Daddy Mommy #staycation 原來係一件好正嘅事🥰 #多啲回家陪伴父母 #蛇年大吉」連鍾嘉欣都留言祝豹嫂新一年開開心心:「Happy New Years Paisley to you and your family.」

豹嫂今年返上海娘家過年。(IG影片截圖)

住五星級酒店。(IG影片截圖)

嘆美食。(IG影片截圖)