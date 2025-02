大S逝世｜曾斥《流星花園》言承旭脾氣古怪　近年才破冰

《流星花園》令F4、大S紅遍亞洲。(網上圖片)

大S走紅亞洲的代表作,可算是2001年的偶像劇《流星花園》,劇中周旋於周渝民及言承旭之間,不過當年大S曾在曾在媒體前大鬧:「言承旭真的很怪,根本無法和他相處,也不想再合作!」又指言承旭脾氣古怪,經常發脾氣,自《流星花園》後一直未有再合作,直到言承旭2021年參拍內地綜藝節《披荊斬棘的哥哥》,大S獻聲為言承旭打氣,「我哋以前拍戲的時候,動不動就互相耍彆扭(爭拗),這個時候真的覺得你是一個高深莫測的死小孩,哈哈哈,是我人生中第一個男主角…道明寺,杉菜永遠都在!」

大S與言承旭近年才破冰。(影片截圖)

昔日拍檔離世,言承旭今日在社交平台上載大S的照片,以英文發悼文:「Heaven gained an angel. Rest In peace Barbie Hsu aka "SHAN CAI" in her legendary role in the Taiwanese drama, Meteor Garden. Thank you for the joy that you brought us during our youth, You will never be forgotten.」(天堂多了一位天使,徐熙媛又名《流星花園》的杉菜安息。感謝你在我們年輕時代帶來的歡樂,永遠不會忘記你。)」